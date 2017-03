El Festival de Jazz torna a Manresa amb més concerts i nous horaris per ampliar públic

El jazz serà protagonista avui a Manresa, a ritme del saxo de Llibert Fortuny i de la bateria del callussenc Xavier Bargués. Amb aquest concert al restaurant Vermell (23.15 h) arrenca la tercera edició del Festival de Jazz, que durarà fins al 7 de maig i que pretén potenciar un gènere amb molts adeptes a la ciutat. El festival s'ha consolidat i ha agafat embranzida: de les nou actuacions de l'edició anterior han passat a les quinze d'enguany. És un pas més per continuar creixent i fer-se un lloc en el calendari musical de la Catalunya Central.

Un dels promotors del cicle de concerts és Bargués, que ha omplert amb la seva música les sales dels creuers marítims dels Estats Units i d'Europa, i que fa tres anys va «batallar de valent» per iniciar aquest festival. Va ser al desaparegut bar musical Baobab. L'any passat, la segona edició ja es va celebrar al Vermell. «Estem tirant endavant aquest projecte amb molta il·lusió. Volem passar-nos-ho bé i tenim ganes d'arribar al cor de la gent», assegura.

Una de les principals novetats serà que les actuacions no es duran a terme únicament els divendres a les 11 de la nit, com l'any passat. Amb la voluntat d'atreure nou públic hi haurà concerts a les 12 del migdia d'un diumenge, o a les 9 del vespre d'un dissabte. «L'edició anterior la vam enfocar més en divendres. Amb aquests canvis horaris ens volem adaptar al públic i donar oferta a la gent a qui no agrada tant sortir al vespre», destaca Damià Giménez, responsable del Vermell. En la mateixa direcció rema Bargués, que explica que la novetat horària s'ha fet amb la voluntat de «potenciar i expandir tant com sigui possible el certamen» i perquè tingui cabuda un format més petit amb una «atmosfera més íntima».



Un cartell de prestigi

El festival manté l'essència musical i es podran escoltar diferents estils de jazz, des del clàssic passant pel latin o el més electrònic. «Tots partim de la mateixa base musical, hi ha qui es queda més amarrat a la tradició, i d'altres que innoven més i es deixen anar», indica Bargués. El certamen reunirà músics de renom, reconeguts de l'escena barcelonina i manresana, com el manresà Manel Camp, Ximo Tebar i Jorge Pardo, «professor de professors», en paraules de Bargués.

El cartell també aplegarà músics com Nathan Britton, que ve del Regne Unit, i altres artistes foguejats a la Catalunya Central i formacions que encara fan els primers passos. «Es percep un feedback molt positiu entre els músics d'aquí a la vora que hi van participar l'any passat», remarca Giménez. Tenen clar que un dels objectius del festival és «recollir les expressions dels músics locals», poder-los donar «una oportunitat perquè puguin demostrar les seves capacitats» i potenciar la cultura, però «sempre pensant en Manresa i en la nostra comarca».

El festival es clourà amb una jam session en què es convidarà els músics que han participat en els diferents concerts.