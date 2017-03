Foto Art inaugura avui al Casino les 40 exposicions que ha repartit per la ciutat

Ja ho van avisar i ho han complert. Foto Art Manresa, amb motiu de la celebració del seu quarantè aniversari, que va iniciar el maig de l'any passat, ha repartit simultàniament per la ciutat un total de 40 exposicions fotogràfiques. En espais habituals, com el seu local, el Cercle Artístic i el Museu Comarcal, però, també, a la Merceria Creativa Amarant a Montse Interiors o al bar Chinito. Es podran visitar fins al 12 de març. Avui, a les 7 de la tarda a l'Espai 7 del Centre Cultural del Casino, es farà la inauguració conjunta de les exposicions. Allí s'hi pot veure Herois anònims manresans, del Grup Creativitat Foto Art Manresa. Com a activitats pa-ral·leles a les exposicions, el dissabte 11, a les 12 del migdia, al Museu de la Tècnica, els autors de Natura al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Carme Jurado i Emili Casals, faran una explicació de la seva obra i, l'endemà, a les 12 del migdia, al Museu Comarcal de Manresa, amb obres de Jordi Martínez, Cesc Valcarcel i Diego Pedra, es farà un vermut de cloenda.