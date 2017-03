ARXIU PARTICULAR

La presentació del nou volum de Miralles a la llibreria Papasseit va despertar una notable expectació ARXIU PARTICULAR

Joves insatisfets, perplexos, sentiments explicats de manera no sentimental i desenllaços imprevisibles. Així és el primer llibre de relats del manresà Joan Jordi Miralles, La intimitat de les bèsties (Empúries), distingit amb el 50è premi Marian Vayreda d'Olot. Dijous a la nit es va presentar a la plaça de Gispert de Manresa, a la llibreria Papasseit. El van acomboiar els escriptors Jordi Estrada i Llorenç Capdevila, que van lloar el seu estil. «Té una veu pròpia, que en aquest llibre emergeix amb més força», deia Estrada. «És la marca Joan Jordi, que es podia trobar en el seu primer text de fa vint anys. Es nota que també es dedica al cinema, els plans i contraplans hi són molt presents».

El llibre comença amb Insular: una parella se'n va de vacances a Eivissa i tot comença a anar malament. «Són personatges que estableixen relacions líquides, superficials, que tenen mandra de viure i de morir», afegia Estrada.

Aquesta és la sisena publicació de Joan Jordi Miralles (Osca, 1977), en una trajectòria que Capdevila considera «prolífica, admirable i coherent». En va destacar el llenguatge, «acurat sense ser feixuc», i un vocabulari «cuidat». El sexe, la violència, la ironia fina, la fragilitat humana i el narrador que es posa a la pell del personatge són alguns dels seus trets distintius.

L'acte de dijous va ser entravessat per fragments del llibre llegits per la poeta Ariadna Torres, que va permetre descobrir la «fauna humana» protagonista. Unes històries que Miralles va explicar que havia passat els últims quatre anys escrivint i donant forma.

«Que es trigui més o menys no és un valor afegit, però en aquest cas l'inici va ser la frustració de no poder començar un projecte cinematogràfic. Tenia l'energia acumulada i no volia que es dissipés», va explicar.



Un final manresà

L'obra és formada per set relats i culmina amb Amants, situat a Manresa i amb dos jubilats de mans venoses com a protagonistes. Un va amb un R12 i l'altre li ofereix Aromes de Montserrat... i la història acaba com les altres del llibre. Sense focs artificials però de manera sorprenent.