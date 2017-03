L'idil·li musical entre Cerezuela i Anglada omple de tendresa el Voilà!

El duo format per l'actriu i presentadora Carolina Cerezuela i el músic mallorquí Jaume Anglada va injectar grans dosis d'amor i tendresa a la trentena llarga d'espectadors que van assistir al Voilà! divendres a la nit per escoltar l'àlbum Manzana de caramelo, el debut de la parella artística.

Cerezuela i Anglada desprenen química i bon rotllo, i es complementen a la perfecció. Anglada ofereix al duo el bagatge d'una carrera musical de 20 anys que no ha acabat d'enlairar-se, i escuda amb la seva veu inconfusible i mig esquerdada amb la guitarra la cantant alacantina. En canvi, Cerezuela aporta un bri d'aire fresc i intenta suplir amb il·lusió les seves mancances musicals. La intèrpret ha portat sempre una vida il·luminada pels focus i les càmeres i representa la façana simpàtica i atractiva que vesteix el duet pimpinelístic.

Les cançons que van oferir en les dues hores de concert van ser, la gran majoria, d'un pop suau i comercial amb acords senzills. Van interpretar temes que fa anys va compondre Anglada, cançons de Manzana de caramelo com Soñar contigo, i finalment, van obrir la porta del futur amb algunes peces que les tenen en cartera per a un possible disc. També Anglada va versionar amb molta força Resistiré, del Duo Dinámico.

Entre cançó i cançó, Cerezuela s'encarregava d'engegar un xou en format de breus monòlegs sobre anècdotes i reflexions personals que aconseguia esgarrapar somriures entre els espectadors, la majoria dels quals van venir d'altres localitats com Rubí, Sitges, l'Hospitalet de Llobregat i, fins i tot, Perpinyà.



Atmosfera íntima

Tot i que el Voilà! propicia un ambient tranquil i proper, els intèrprets van saber crear una atmosfera íntima, romàntica, de contacte directe i a pèl, que va servir per connectar eficaçment amb un públic que, tot i ser escàs, va participar activament de la vetllada.

Un dels moments més especials de la nit va ser quan van interpretar Cridaré el teu nom, l'únic tema que van cantar en català. «Una d'Alacant, i jo de les illes, i això és un regal per a tots vosaltres», va dir. El concert va acabar molt dolçament amb l'anhelat single Manzana de caramelo.