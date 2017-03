Un emotiu concert homenatja la directora de l'Orfeó Nova Solsona

L'Orfeó Nova Solsona va dedicar dissabte al vespre un emotiu concert d'homenatge a la pedagoga Anna Camps, que ha estat la seva directora musical durant 31 anys. Amb l'emoció a flor de pell i un enorme «gràcies, Anna!» de fons, cantaires i excantaires de la coral solsonina van pujar a l'escenari del Teatre Comarcal de Solsona per agrair-li un compromís que l'ha lligat tres dècades a l'entitat.

El concert va reunir amants de la música i incondicionals de l'Orfeó i gairebé va omplir la platea del teatre. Els excantaires de l'entitat van intervenir en la cloenda. En un breu recital el cor solsoní va interpretar sota la batuta del nou director, Joan Boix, algunes de les cançons que n'han marcat la trajectòria. Peces com el Ninetes que aneu a l'aigua o el Madrigal del compositor Cristòfor Taltabull (1888-1964) van aixecar forts aplaudiments. La presència al teclat de Josep Maria Tripiana i la seva peça Enyor de Solsona, dedicada als 400 anys com a ciutat, que l'Orfeó va estrenar l'any 1994 amb Anna Camps al capdavant, va ser un dels instants destacats de la nit. «Anna, amb mà ferma has dirigit el cor del nostre orfeó», va agrair-li just després el president de l'entitat coral, Ignasi Farràs, que, com també van fer els cantaires, va destacar-ne la dedicació i el compromís.

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, va subratllar el pes de dècades de treball: «l'Anna és música amb majúscula, compromís, entrega, generositat i caràcter», va dir. Rodríguez va indicar el paper de Camps per «posar en valor compositors locals i un repertori eclèctic». També va marcar l'accent en les col·laboracions amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i la Camerata Sant Cugat. L'homenatge es va tancar amb una sonora ovació i Anna Camps dalt de l'escenari per agrair tot el caliu rebut.

Un recital del quintet Quatre +1 va ser l'avantsala d'una nit carregada d'emocions. Amb la seva actuació i a través de peces de diferents compositors catalans, el grup va encetar el concert de dissabte i va fer un extens passeig musical per la Península Ibèrica i les seves danses, interpretant amb sensibilitat des d'una jota aragonesa fins a una saeta d'Isaac Albéniz o peces d'altres compositors coneguts com Enric Granados.