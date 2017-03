Roger Illa: el fortepiano reclama protagonisme

No és fàcil organitzar pianades. Però des de fa sis anys l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM), amb la col·laboració de la Casa dels Pianos, organitza a la Masia la Garriga de Castelladral una trobada d'alumnes d'aquest instrument. No és fàcil, tampoc, promoure una reunió de pianistes que surti del format més clàssic. Però, de moment, l'han anat trobant. Des de la participació de l'il·lustrador navassenc Valentí Gubianas (pintant un vell piano atrotinat), passant per l'al·licient de tocar al costat del compositor Manel Camp o bé debutar acompanyats d'una petita formació de cambra. Aquest any, el protagonisme el tindrà el fortepiano. I què és el fortepiano?

Doncs el piano dels segles XVIII i XIX, l'instrument intermedi entre el clavicordi i el piano actual. Un instrument que no és habitual a les escoles de música, expliquen dues de les promotores de la trobada, Olga Puigbó, cap de la zona 6 de l'ACEM (que engloba les comarques centrals), i Ruth Matamala, membre de l'entitat. I aquesta és, per als alumnes, la seva gràcia. De tecles més estretes, afinació i sonoritat ben diferent del piano actual, el fortepiano és l'instrument amb què es va escriure la música de compositors com Haydn, Mozart, Clementi, Beethoveen o Schubert, i que servirà per celebrar una trobada musical amb 36 alumnes de 17 escoles de música de la Catalunya Central.

Ho faran amb un músic de referència, el manresà Roger Illa (1985), llicenciat en Fortepiano i especialitzat en interpretació amb instruments de teclats històrics (clavicordi, clavicèmbal i fortepiano). Serà el 19 de març.

La culpa que el precursor del piano surti a escena és, expliquen Puigbó i Matamala, del director de l'Escola Municipal de Música de Navàs, Jordi Pujols, que va suggerir aprofitar que el centre organitzava un curs de fortepiano els dies 17 i 18, amb Roger Illa, per celebrar el Sala Piano al voltant d'un instrument que pot despertar la curiositat dels alumnes. Per traslladar-los a l'època, l'actriu Núria Majoral interpretarà el paper de germana de Mozart i es teatralitzarà la posada en escena. Els alumnes interpretaran al piano la seva peça i Illa ho farà, al seu torn, en el fortepiano.