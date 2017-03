Quaranta-una mirades d'aniversari

Dimarts al matí la parròquia del bar Chinito fa un cafè aixoplugada per les imatges poètiques del manresà Pep Moyano, perfectament integrades en les parets de l'establiment. Les Imatges per les lletres encaixen en l'atmosfera tèbia i de clarobscurs de l'interior. Uns metres més avall, a l'interior del Gurmet, una noia fa un tallat asseguda al costat d'una dotzena de fotografies del manresà Jordi Alavedra que mostren els colors terrosos i vermells i els rostres colrats dels protagonistes de L'Índia, un altre tarannà. Al Museu de la Tècnica, un solitari visitant s'atura en les vívides imatges de l'argentí Luis Alberto Franke que signa la sèrie La Patagonia, un confín austral, on és possible perdre's en la intel·ligent mirada del vell Fritz o en la soledat que respira el far de la fi del món. Entre tovalloles i barnussos, a Montse Interiors, Joan Ant. Closas mostra Instants viscuts, al costat de poemes de Carner i Papasseit ( Si jo fos pescador...) i al vestíbul de la Biblioteca del Casino, la col·lectiva de la dotzena de socis fundadors de Foto Art ensenya el Dalí de Rosalina Camps o sardanes a la torre de Santa Caterina de Vicenç Orriols.



Són només cinc de les 41 exposicions que aquests dies es poden veure per més d'una vintena de sales i espais de Manresa i que celebren les quatre dècades de Foto Art Manresa. Són 900 fotografies, majoritàriament de 40 x 50, que sumarien en línia recta mig quilòmetre d'imatges amb què l'entitat ha volgut «omplir la ciutat de fotografies» per a un aniversari el mínim d'institucional i el màxim de gràfic possible, explica Josep Brunet, president de Foto Art Manresa. El muntatge ha estat laboriós, començant per buscar marcs: en faltaven 400. Però els van trobar.



L'entitat va engegar el mes de maig els actes de l'aniversari amb un plató fotogràfic al pati del Kursaal i van obrir als socis de l'entitat (formada per uns 180) la possibilitat d'apuntar-se per participar en la mostra que s'ha repartit simultàniament per la ciutat. Al final, de les 41 exposicions n'hi ha 24 de socis de l'entitat, 4 de col·lectives de membres de Foto Art i 13 d'artistes forans, entre les quals 4 de col·lectives, amb imatges d'agrupacions fotogràfiques convidades, com la xilena, la berguedana o la reusenca. Tothom ha escollit el seu tema. L'entitat estava convençuda, subratlla Brunet, que acabarien trobant espais per exposar, a més de les sales convencionals. I és que, segons el president de Foto Art, cada cop més el futur surt de les quatre parets habituals. Part de les exposicions es mantindran fins a final de mes tot i que, inicialment, la data de cloenda era aquest diumenge. Què hi trobarà el visitant? Molt retrat, molt paisatge i també imatges manresanes, com les de Jordi Preñanosa (a la Merceria Creativa Amarant), Jordi Forés (a l'AV Valldaura) o la del Grup Creativitat Foto Art Manresa (a l'Espai7).