Bad Gyal: 20 anys i milions de clics a YouTube

Acaba de presentar Slow Wine, un mixtape on hi ha dancehall, reggaeton, R&B i grime. Es pot escoltar a YouTube, a Spotify i a iTunes. Encara no s'ha editat en format físic però ja ha presentat les seves cançons a diverses ciutats d'Espanya i d'Europa. Es diu Bad Gyal i es va donar a conèixer amb Pai, una adaptació del Work de Rihanna en català en què cantava: «Pel barri se sap quin 'pussy' és el que mana». Hi posa paraules del seu argot, i també canta en castellà i anglès. Hi ha dues cançons seves, Indapanden i Mercadona, que ja acumulen tres milions de clics entre totes dues. Ha nascut una estrella? O és el fulgor del moment? «A l'estranger m'entenen més, està més contextualitzat el que faig. No és només la novetat, el hype», explica.



Aquesta nit s'acompanyarà de Fake Guido, la seva mà dreta. Cantarà unes quantes cançons, que alguns han considerat feministes, tot i que ella matisa: «m'he trobat amb persones a la vida que es diuen feministes però amb qui no coincideixo». El que no hi faltarà és Autotune, el plugging que fa uns anys servia per afinar la veu però que ara mateix s'ha convertit en una manera per donar-li color. La Bad Gyal el fa servir per gravar les cançons i quan canta en directe.



Serà en la setmana que ha complert 20 anys, un aniversari que ha celebrat a Barcelona, tot i que el seu somni és anar a Jamaica. «Sóc una freaky del dancehall que s'hi fa. Estic estalviant per finançar-me un viatge, però de moment gasto molt en música, i també per viure». De Jamaica recomana un nom sense dubtar: Vybz Kartel. «És a la presó i allà és considerat un déu. És un crac de la música». La seva principal satisfacció fins al moment hi té a veure: «se m'han acostat productors de la música que jo escolto de Jamaica. Quan la gent que respectes valora el que fas, flipes».