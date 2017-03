Navàs serà la tercera seu del Clam, amb Navarcles i Manresa

Navàs serà, conjuntament amb Navarcles i Manresa, seu de la catorzena edició del Festival de Cinema Social de Catalunya (CLAM), que se celebrarà del 27 d'abril al 7 de maig. L'organització del Clam ha arribat a un acord amb l'Associació Cultural FotoFilm Navàs, entitat amb una àmplia tradició cultural i cinematogràfica creada el 1978, per projectar algunes de les pel·lícules que formaran part de la programació. Navàs serà la tercera pota que faltava del festival i se suma així a Manresa, com ja es va anunciar el gener passat, amb la intenció de convertir-se en un festival referencial del gènere al país.



Després de tretze anys, el certamen s'expandeix i canvia, també, la denominació: de Festival Internacional de Cinema Solidari de Navarcles a Festival de Cinema Social de Catalunya. El certamen tindrà en Manresa una nova seu (tot i que els actes amb més càrrega simbòlica i institucional continuaran a Navarcles) i cada any l'organització triarà una tercera seu al territori de forma itinerant. En aquesta primera ocasió serà Navàs, població on Foto Film Navàs organitza des de fa 45 anys el Concurs de Cinema i Vídeo.



El tema de la catorzena edició del Clam serà «Herois de la salut» i es mantindrà un dels trets distintius del certamen, el Premi Casaldàliga.