Sònia Moya presenta avui el poemari nascut de la vivència de la maternitat

En saber que esperava una criatura, Sònia Moya va intentar expressar els sentiments a través de l'art poètica que ha demostrat que domina amb encert i talent. Però les paraules no sempre acuden a la cita i, temps després, quan tornava a compondre amb la idea d'un llibre a l'horitzó, va rememorar els dies d'inspiració esquerpa: «els calaixos són buits, / i jo, / plena de versos / que encara no són». La petita Júlia ja té quatre anys i mig i la seva mare finalment ha publicat Intersecció de conjunts (Témenos Edicions), un breu i intens poemari il·lustrat per Mariona Vilaseca.



«El llibre, més que del fet de ser mare, neix de sentir que aquesta experiència és una revolució vital», explica Moya, nascuda el 1981 a Cerdanyola del Vallès i bagenca des de fa un grapat d'anys. Professora de l'institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada, avui (19.30 h) presenta la seva nova obra a la Llibreria Papasseit en un acte que introduirà Àngels Torra, que escriu l'epíleg, i durant el qual actuaran la cantant Celeste Alias i el guitarrista Pau Ruiz.



Intersecció de conjunts ha pres forma de llibre dos anys després de l'estrena com a espectacle escènic. «Vam actuar al cicle Tocats de Lletra, a Manresa, i també a la Setmana de la Poesia de Barcelona. Allà ens va veure la poetessa Teresa Colom i va ser emocionant veure com vibrava amb la nostra proposta». La reconeguda escriptora de la Seu d'Urgell és, precisament, qui signa el pròleg.



Moya ha entès que «la maternitat ha fet que tot es mogués. La relació que tinc amb la meva mare és diferent, ara també és una aliada, encara que hi ha casos en què les mares poden generar un conflicte». La poetessa reconeix que ha après molt sobre si mateixa i que Intersecció de conjunts no és només una explosió de «goig». Sònia Moya afirma que «Jordi Estrada, que ha llegit els poemes molts cops, diu que hi ha llums i ombres, perquè tenir una filla és un fet lluminós, però alhora també hi ha aspectes dels quals la gent no sol parlar tant, com la por a no ser la mare que una voldria ser i el perill que la petita sigui infeliç». Tot i que encara hi ha cites per concretar, Moya ja té previstes diverses presentacions pel país.