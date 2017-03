El compromís honest de «Claudia» impacta el públic al Conservatori

Un exercici d'enfrontament brutal es va esdevenir aquest diumenge a la tarda al teatre Conservatori de Manresa amb la representació de l'espectacle Claudia, de la companyia La Conquesta del Pol Sud. La peça relata en primeríssima persona la història de Claudia Poblete Hlaczik, filla de desapareguts de la dictadura militar argentina, que va ser robada i educada amb una vida inventada per un militar i la seva dona, que li van fer de pares. Als 21 anys, la Claudia va descobrir la veritat.

El procés, l'assimilació i l'enfrontament intern entre Claudia i la seva inventada vida, Merceditas, és la història d'una dualitat difícil de viure. En la proposta teatral que dirigeix Carles Fernández Giua no hi ha interpretació, el relat viu prové de la mateixa protagonista, caracteritzat per la nuesa narrativa, l'única veu possible per donar a conèixer la duresa dels fets. I malgrat aquest terrible xoc, la protagonista s'enfronta a la veritat i a la situació, l'assumeix i la paeix, per renéixer i unir el que ets amb el que seràs. Assumir la pròpia història forma part del camí; negar-la i no enfrontar-s'hi no és una solució.

Claudia és conmovedora, sincera, forta. Es desplega com un documental acurat, treballat, disposant eines escèniques per enfortir i potenciar però no per alterar ni distorsionar. Admirable enteresa la de la protagonista d'encarar-se, compartir i fer pública la seva biografia. No és fàcil però és necessari, per a ella, per la cruel història del moment d'un país, perquè la memòria històrica està en perill.

El públic va aplaudir una proposta necessària i, tot i que la platea va presentar un bon aspecte, es va trobar a faltar més presència d'espectadors vistos els registres que presenta habitualment el Toc de Teatre.



