Una àliga 'desafiant', el cartell de la 20a edició de la Fira Mediterrània

La Fira Mediterrània fa 20 anys i, després de dues dècades, el certamen es pot permetre el luxe de transmetre una "actitud desafiant" com la que presenta el nou cartell de la fira. Protagonitzat per la imatge d'una àliga que incorpora diversos elements que uneixen la cultura popular més tradicional amb les músiques d'arrel i la dansa, el seu creador, el reconegut dissenyador gràfic Miquel Puig, ha explicat que l'àliga presenta "una mena d'arrogància amb el bon sentit de la paraula, com volent dir: '20 anys de fira, ja sóc aquí'".

El director artístic de la Mediterrània, David Ibáñez, ha explicat que, amb les seves tres parts, la imatge defineix molt bé tot el que acaba succeint a la fira: la part musical, la part de les arts escèniques i la part de la cultura popular. El certamen tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre.