El Festival CLAM rep 187 pel·lícules d'una quarantena de països d'arreu del món

El Festival de Cinema Social de Catalunya (CLAM) ha rebut un total de 187 obres per concursar a les diferents seccions oficials. D'aquestes, 148 són curtmetratges i 39 són llargmetratges provinents d'un quarantena de països del món com Brasil, Argentina, Estats Units, Itàlia o França. A través d'un comunicat, l'organització considera que el nombre de pel·lícules rebudes confirma l'interès que el festival desperta arreu del món com a plataforma de difusió d'una cinematografia compromesa, però també el fet d'haver facilitat la gestió d'inscripcions a través de plataformes en línia. Totes les pel·lícules seleccionades seran estrenes absolutes que s'exhibiran per primera vegada a Catalunya. El certamen se celebrarà del 27 d'abril al 7 de maig a Navarcles, Manresa i Navàs.

Tant en el concurs de curts com el de llargs hi haurà tres premis: primer premi, premi especial del jurat i el premi del públic, tots ells sense dotació econòmica.

A banda de l'oferta cinematogràfica, el festival també lliurarà el Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat i promourà diverses activitats paral·leles que aquest any tindran el lema 'Herois de la Salut' com a eix de reivindicació, reflexió i compromís social.