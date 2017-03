Agustí Villaronga: «'Incerta glòria' no és una pel·lícula bèl·lica»

L'esperada adaptació al cinema del llibre de Joan Sales, Incerta Glòria, dirigida per Agustí Villaronga, s'estrena aquest divendres als cinemes. Aquest dimarts, set sales catalanes, entre elles el Bages Centre de Manresa, en van fer una preestrena, el mateix dia que Villaronga presentava una pel·lícula que arriba set anys després del seu aclamat Pa negre. Incerta glòria se situa al front d'Aragó l'any 1937 i el rerefons del film és la guerra civil, però «no és una pel·lícula bèl·lica, sinó que parla sobre com la guerra incideix en el destí de les persones», explicava el director. Incerta glòria, amb guió de Villaronga i de Coral Cruz, i produïda per Isona Passola, té com a actors protagonistes Marcel Borràs, Núria Prim, Oriol Pla i Bruna Cusí.

Lluís (Marcel Borràs), un jove oficial republicà destinat a un lloc temporalment inactiu, coneix una enigmàtica vídua de la qual s'enamora, la Carlana (Núria Prims), que aconsegueix enganyar-lo perquè falsifiqui un document que la converteix en la senyora de la comarca. El millor amic del Lluís, el Soleràs (Oriol Pla), un oficial degradat, descobreix el frau i, a canvi de no delatar-lo, li exigeix que allunyi dels bombardejos de Barcelona el seu fill i la seva dona, la Trini, de qui ell està secretament enamorat. Quan la Trini (Bruna Cusí) arriba al poble amb el petit i descobreix la traïció del Lluís comencen la seva pròpia guerra.

A banda d'eliminar tota la part bèl·lica de la novel·la («la guerra és una protagonista absent»), Villaronga també ha prescindit deliberadament de les disquisicions filosòfiques i religioses de l'obra perquè «en una pel·lícula podia ser un fre considerable, el cinema necessita imatges». El director centra la tensió dramàtica en Carlana, que en la novel·la se situa més en segon pla però que «en realitat és la que mou els fils». A més, li resultava més atractiva «la imatge d'una dona que lluita i que ja no és tan jove». Com ell mateix explicava, «és una pel·lícula que parla sobre moltes maneres d'estimar», cada personatge s'enfronta «al desastre de la guerra, i les històries d'amor es dibuixen i desdibuixen i això crea un conflicte gran entre ells».

Precisament, a Villaronga el que més el va atreure de la novel·la de Sales van ser uns personatges que «davant de la guerra veuen truncada la seva joventut». I és per això que, va dir, la incerta glòria de què parla la pel·lícula «no té res a veure amb la qüestió militar, ni amb la victòria, sinó de la glòria que es viu a la joventut. La incerta glòria és el moment del flaix lluminós de la joventut que pot ser una meravella o un desastre».



El retorn de Núria Prims



Centrada a la televisió i allunyada del cinema des de fa uns anys, a Núria Prims se li han tornat a despertar les ganes de la pantalla gran. El seu és un personatge que es defineix al film com una dona aranya. «Ho és per la teranyina que texeix». Així mateix, també descriuria Carlana com meitat àliga, per com té les seves urpes arrelades al terra. Segons Prims, el seu personatge «no és el dolent de la pel·lícula» perquè Incerta Glòria no és un film de bons i dolents, sinó de «la complexitat de les situacions».

L'actriu Bruna Cusí definia la Trini com «una jove bondadosa, crèdula, que té més fe davant de la vida» i Oriol Pla, en la pell del Soleràs, el qualificava de «bufó que diu les veritats més grans i té una màscara. El complicat i divertit era trobar-li el punt just d'histrionisme». En el repartiment es combinen actors joves amb petites col·laboracions de veterans com Juan Diego, Terele Pávez i els aragonesos Luis Gavasa i Fernando Esteso.

Esteso explicava que Villaronga, amb qui no havia treballat fins ara, és «un director que dirigeix, que sap el que vol, és molt discret, és vehement, entranyable, afectuós» i va subratllar la feina dels seus joves companys de repartiment. Per a Esteso, «els dos personatges masculins són un cant a l'amistat fins al final» i el de Carlana és qui millor encarna el sentit de la Guerra Civil, «capaç d'enfrontar germans, i d'enfrontar pares i fills».



Mateix equip de «Pa negre»



Villaronga ha tornat a disposar de la producció d'Isona Passola, el mateix equip de l'exitosa Pa negre. Tot i això, ha recalcat que Incerta glòria no té res a veure amb Pa negre, encara que les dues pel·lícules es basen en autors catalans importants, Joan Sales i Emili Teixidor, tenen la mateixa productora, el mateix director i estan ambientades en una època semblant». «De Pa negre agafo les coses bones com que ens ha permès fer aquest film», va subratllar. Per a Passola, Incerta glòria «no és una altra pel·lícula sobre la guerra civil, sinó sobre la humiliació dels vençuts, i un cant a la joventut», si bé, va matisar «la nostra guerra civil s'ha convertit ja en un gènere en si mateix, que té projecció en l'àmbit internacional».

Per a Isona Passola, «l'èxit del film depèn ara del públic», però «tenim una pel·lícula de proximitat en la qual el públic es pot sentir concernit i podem repetir la resposta que va tenir Pa negre. El film ha tingut un pressupost de 3,7 milions d'euros.