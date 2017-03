Warner Bros planeja ressuscitar 'Matrix' sense les germanes Wachowski ni Keanu Reeves

"Pastilla vermella o pastilla blava. Vols descobrir l'horrible realitat o seguir en el teu món de fantasia?". Les ara germanes Wachowski volaven literalment la ment de milions d'espectadors el 1999 amb l'estrena de 'The Matrix'. Una pel·lícula de culte protagonitzada per Keanu Reeves que inaugurava una de les franquícies de ciència ficció més importants. Ara Warner Bros planeja ressuscitar-la. Però sense aquells que la van veure néixer.

Així ho revela 'The Hollywood Reporter', citant fonts que apunten que Warner està en les primeres converses per rellançar 'The Matrix' amb Zak Penn com a guionista per reanimar una de les franquícies més icòniques que ha donat el cinema en les últimes dècades .

Unes fonts que apunten també al possible protagonista, Michael B. Jordan, que substituiria Keanu Reeves, que va condicionar la seva tornada al projecte a la continuïtat de les germanes Wachowski. El jove intèrpret es va donar a conèixer a la sèrie 'Friday Night Lights' i va saltar a la fama per pel·lícules posteriors com 'Creed'.

Per la seva banda, l'estudi cinematogràfic vol l'aprovació de les germanes Wachowski, que van escriure i van dirigir la trilogia original i estarien pràcticament desvinculades d'aquest nou projecte. El que sí que estaria a bord és Joel Silver, productor d'aquelles tres primeres entregues, que segons s'indica ser qui es va aproximar a Warner amb la idea de reanimar la franquícia.

'The Matrix' narrava el lisèrgic viatge de Thomas Anderson, un genial programador d'una companyia que quan acabava l'horari laboral es transformava en Neo, un brillant hacker que cert dia acollirà la visita d'algú que canviarà la seva forma de veure el món per sempre.