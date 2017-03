La fira de Maastricht posa a la venda peces d'art que la família de Ramon Casas guardava a Sant Benet

La fira d'art i antiguitats de Maastricht (Holanda), que se celebra aquesta setmana i acabarà diumenge, té en el seu catàleg de venda un lot de quatre columnes amb capitells procedents de Sant Benet de Bages perquè formaven part de la col·lecció particular de la família de Ramon Casas, que va comprar el monestir l'any 1907. El grup està format per quatre peces de pedra sorrenca d'1 metre i 63 centímetres d'alçada amb les parts unides per claus i restaurades, i datades al segle XIII.



Els descendents de la família del pintor van vendre el monestir de Sant Benet a Caixa Manresa l'any 2000. La Fundació Catalunya-La Pedrera, propietària actual del complex Món Sant Benet, va confirmar ahir que, des d'aleshores, no ha sortit patrimoni del cenobi benedictí.



La desamortització del patrimoni eclesiàstic del 1835 va posar en circulació molts béns religiosos que van passar a formar part del circuit de compravenda d'antiguitats. Ramon Casas, que pertanyia a una família de l'alta burgesia catalana, va adquirir al llarg de la seva vida obres d'art, algunes de les quals, amb destinació al monestir de Sant Benet de Bages.



El lot que està ara a la venda a la prestigiosa fira de Maastricht, que enguany celebra la trentena edició, va pertànyer als hereus de Ramon Casas, que l'any passat el van vendre a una col·lecció espanyola i ara surten a subhasta a la ciutat holandesa.