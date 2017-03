Proposen atorgar la Medalla de la Ciutat de Manresa al Mèrit Cultural a Joan Soler

Quan es compleixen tres anys de la prematura mort del cineasta manresà Joan Soler i Foyé als 51 anys a causa d'un càncer, l'Ajuntament de Manresa portarà aquest dijous al ple una proposta per obrir el procés per concedir-li, a títol pòstum, la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural. Una iniciativa ciutadana que té al darrere l'entorn familiar amb el suport d'entitats com l'Associació Festival de Cinema de Manresa, el Festival de Cinema Solidari CLAM, Cineclub i l'Associació Josep M. Cunill i Solà pel Comerç Just.

Joan Soler (1962-2014), guanyador amb Javier Berrocal d'un Goya el 2004 pel documental Los niños del Nepal, va ser el 1999 un dels principals impulsors del desaparegut Fecinema, Festival de Cinema Negre de Manresa, que va dirigir fins al 2007. També va ser president de la coordinadora de Festivals de Cinema i Vídeo de Catalunya entre el 2005 i el 2009.

Fill dels propietaris de la camiseria Soler i impulsor de l'establiment Caddie, al carrer Alfons XII, Soler va estudiar Direcció Cinematogràfica al Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya, entre el 1996 i el 1999, i el mateix any que va rebre el Goya el cineasta va fundar la seva pròpia productora de cinema, Cinefilms, amb la qual el 2006 va repetir nominació -sense premi- als Goya pel documental Abandonatii, sobre la vida d'un grup de nois que malviu a les clavegueres de Bucarest.

Soler i el seu equip es van centrar, sobretot, en el documental social, de denúncia, i històric. Amb la productora van signar una quinzena de títols, com La ciutat de Plácido (2004), basat en el rodatge del film de Berlanga a Manresa; Bajo las luces de Tana (2007); el llargmetratge El camí dels somnis (2008) o Allah Bakhs (2010).

El 2012, Soler va dirigir el celebrat documental Aigua, infern i cel, sobre les alegries i les misèries de la selecció espanyola de waterpolo dels anys 90, un treball coproduït per la manresana Cinefilms i per Paral·lel 40. Els seus últims treballs van ser els documentals Terrissa Negra, un encàrrec de la Fundació Martí l'Humà rodat a Serra de Daró (Baix Empordà), i La casa de la felicitat, rodada en un orfenat del sud de l'Índia, que es van estrenar l'abril del 2013 al teatre Kursaal de Manresa.

Joan Soler també va fer una incursió en el món de la política, l'any 2011. Va ser l'impulsor de la candidatura Manresans com a alcaldable tot i que no va obtenir representació en els comicis.