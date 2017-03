CRÍTICA: Incerta glòria, "la bèstia de la guerra"

La figura de Joan Sales esdevé cabdal dins de la història de la literatura catalana: d´una banda, pel fet de fundar –juntament amb Xavier Benguerel– l´editorial Club Editor, amb l´impuls de la qual veieren la llum obres de Llorenç Villalonga i de Mercè Rodoreda; i, d´altra banda, pel fet d´escriure Incerta glòria, uns dels títols més importants de la literatura catalana i on elaborà un dels retrats més precisos i lúcids del que va significar la Guerra Civil Espanyola.

Després d´adaptar amb un notable èxit de crítica i públic la novel·la d´Emili Teixidor Pa negre, la productora Isona Passola i el cineasta Agustí Villaronga tornen a unir-se, en aquest cas, per dur a la pantalla l´obra de Joan Sales. Conscients de la magnitud de l´empresa (una novel·la que, tot i publicada l´any 1956, va tenir diverses ampliacions posteriors del mateix autor i que, a més a més, està carregada de múltiples punts de vista i diversos estils narratius), els responsables de l´adaptació (el mateix Agustí Villaronga juntament amb la guionista Coral Cruz) han decidit reduir el material narratiu en la relació entre els quatre protagonistes en ple conflicte bèl·lic i sentimental ja que, segons el mateix cineasta, la novel·la és molt complexa, llarga i filosòfica.

D´aquesta manera, la pel·lícula Incerta glòria ens situa en plena guerra civil l´any 1937 i al front d´Aragó. Allí s´hi troba en Lluís, un jove oficial republicà el qual és destinat a un lloc temporalment inactiu. En el moment en què coneix Carlana, una enigmàtica vídua per la qual aviat se sent atret, el protagonista es deixarà enredar per falsificar un document que converteixi aquesta dona en la Senyora de la comarca. Però tot es complicarà quan en Juli Soleràs, un oficial degradat que és el millor amic d'en Lluís, descobreixi el frau: a canvi de no delatar-lo, i motivat per l´amor que sent envers la Trini, la dona del Lluís, exigeix a aquest que allunyi dels bombardejos de Barcelona el seu fill i la seva dona. Quan la Trini arriba al poble, no triga a descobrir la traïció del seu marit i s'instaura entre ells una mena d´estat de guerra que farà trontollar tots els seus fonaments morals.

Protagonitzada per Marcel Bor-ràs, Oriol Pla, Bruna Cusí i Núria Prims com a quartet principal i amb actors com Juan Diego i Terele Pávez en papers secundaris, Incerta glòria s´estrena amb la previsió de convertir-se en la pel·lícula catalana de referència d´enguany.