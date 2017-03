Són deu cançons amarades de bones vibracions. És un combinat de jazz, soul, swing, funk i hip-hop. Música negra, ritmes rutilants i un deliciós accent solsoní. És el segon disc d´Eduard Gener, Diumenge, que demà presentarà a Súria dins de la programació «Art en cicle».

«Tenim dues mans i un munt de somnis», diu una de les noves cançons. Són composicions pròpies, que Eduard Gener canta amb les mans al piano. Peces inspirades, com les que ja es podien trobar fa dos anys a Les avingudes. La diferència? Aquesta vegada les lletres són alegres i tenen més pes literari. Hi apareix un Galileu morint de vell a casa seva, dagues que es claven, una orquestra que toca dins de la terra, l´arquitectura d´una flor i un atleta que corre per robar una mil·lèsima de fracció de segon a la història. També hi ha subterfugis i referències velades.

Un exemple? El Recordes del primer disc: «I quan estic trist me´n torno al Solsonès / Per carreteres secundàries / Ermites del tamany d´un menjador / Fa un pet de sol com canta el cantautor». El seu petit homenatge al músic més conegut de la seva comarca, Roger Mas.

La carrera de Gener és fins ara més modesta, tot i que del primer disc en va fer una seixantena de concerts en un any i mig. Una quantitat remarcable, que sovint li va tocar de defensar sol amb el piano. L´epicentre del seu èxit va ser al Gironès, d´on és la seva discogràfica i on va viure durant tres anys. «Fins als 18 vaig créixer a Solsona, després també he estat a Manresa, Tarragona i ara visc a Barcelona», explica. Gener havia exercit d´advocat, però va ser al Bages on va dir que ja en tenia prou. «Ara visc dels concerts i faig classes de piano».

La seva banda també és intercomarcal: el bateria Andreu Moreno és solsoní, el saxofonista Nil Mujal i el baixista Carles Ratera són de Cardona i el saxofonista Genís Bou és de la Bisbal de l´Empordà. Ara és ell qui dóna la cara i el nom, abans s´amagava tocant el baix al grup de Despertadors Atòmics, dues vegades finalistes del concurs Sona9.

Segueix amb una assignatura pendent, que la seva música soni a través de les ones. «És un estil que li costa tenir visibilitat, a la ràdio comercial no sonarà». Sabent-ho, s´aboca als concerts. Per als qui demà siguin a Súria proposa una nit «curta però intensa», on els seus músics s´estrenaran per primera vegada com a coristes. Per als qui vulguin repetir, dues noves cites: el 8 d´abril al Vermell de Manresa i el 22 d´abril al Teatre Comarcal de Solsona.