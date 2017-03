Sherpah: nou disc i amb el futur a l'horitzó

Després de cinc anys d´haver publicat Camino, i amb el bagatge de 500 concerts al darrere i onze anys de vida, Sherpah torna a treure un nou disc, que es titula H (discogràfica Picap), amb ganes de reivindicar-se i de poder retrobar i enlairar l´essència de la banda bagenca. El nom de l´àlbum fa al·lusió al fet que quan tocaven a molts indrets de Catalunya escrivien el nom de la banda sense h final. «Implicava que no érem nosaltres, que érem un altre grup. Ara volem recuperar el nostre nom i fer un pas endavant», destaca un dels promotors del grup Ricard Cabello.

La presència del reggae, la rumba, i l´ska segueix capitanejant l´estil musical de la banda. L´efervescència festiva continua sent un dels trets característics del grup i pren força el mestissatge de registres. També ha incorporat temes de salsa i txa-txa-txa.

«És un disc que ens hem sentit molt còmodes a l´hora de fer-lo. És un pèl diferent del que la gent està acostumada a escoltar, tenim un ritme més definit, concret, volem que cada cançó tingui una identitat pròpia i l´espectador se les faci seves», explica Cabello.

Les lletres segueixen transmetent un missatge de fons explícit, crític, inconformista, i compromès amb l´acció social, però no és tan directe com els discos anteriors. El nou cantant del grup, que substitueix Jordi Benéitez, Edgar Díaz Eskuan, opina que «el contingut social de les lletres segueix existint però no és tan directe, busquem que la gent reflexioni i formulin els seus propis missatges. No els hi volem donar tot mastegat».

No obstant això, el single Crema s'allunya de l´empremta Sherpah. És una cançó amb una lletra senzilla, i amb una tornada massa repetitiva marcada per un ritme caribeny i llatí que parla «del que et passa pel cap quan una persona t'agrada. De l´atracció que s´estableix entre les dues persones», comenta Eskuan.



Agafar embranzida



Sherpah necessitava parar, agafar aire i replantejar el rumb de la banda. La tardança de la publicació del seu nou treball és degut, en part, que els dos cantants del grup no van participar en la gravació del disc anterior. Eskuan s´ha incorporat per gravar el nou treball i Marta Casas, que és en el grup des de fa cinc anys, encara no havia participat en el procés de l´enregistrament, ja que va començar a Sherpah dos mesos després que sortís a la llum Camino, el 2012.

Eskuan fa set anys que posa veu a diferents grups de la comarca i ara compagina Sherpah amb altres formacions com els bagencs Mogambo i El Quinto Carajillo, que han guanyat el concurs Shout & play! a la sala Razzmatazz. «Eskuan és un noi jove amb molt potencial, té feeling i una veu que s´adapta al so que buscàvem», indica Cabello.

A diferència dels discos anteriors, en aquest últim treball han apostat per fer temes en català. I és que els dotze temes propis que apareixen en el disc, set són en català i cinc en castellà, més el bonus track de la versió Al vent de Raimon.

«Que al disc H hi hagi una majoritària presència del català no respon a cap motiu polític. El procés de composició ha sorgit així. Si ho haguéssim sabut fer en anglès potser també ho hauríem fet», respon Cabello.

En sintonia, Eskuan afegeix que el català «té una presència destacada perquè volíem ser més propers i connectar del lloc on som. Però tampoc no ens volíem tancar i oblidar que molts de nosaltres tenim arrels a Andalusia».



Ganes de seguir bategant

Sherpah estrenarà el disc H a la sala cultural Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada aquest dissabte, juntament amb el grup de versions local de mestissatge La Gran Arreplegada i Dj Puxi, que punxa a la Stroika música festiva. Per primera vegada, el debut del nou treball el faran a la localitat santjoanenca perquè Eskuan és del municipi.

També per primer cop, Sherpah ha necessitat fer un crowdfunding a Verkami per recaptar diners per tirar endavant el projecte. Van aconseguir recaptar 5.500 euros, la meitat del cost del treball que els ha servit per pagar les hores de gravació a l'estudi. També es van plantejar el recapte per notar l'alè del públic i saber si estaven interessats en un nou projecte de la banda. «Volíem conèixer si, després de deu anys actuant, l´audiència volia que seguíssim tocant i ens feia costat. Vam assolir l'objectiu i estem molt contents», assenyalen.

Davant la resposta de la gent, Sherpah té ganes de seguir bategant i portar la seva música arreu de la comarca però també del país. Volen emprendre un nou rumb carregat d´il·lusió. I ho tenen clar: «hem viscut uns molt bons anys i ara s'obre un nou horitzó. Que ningú no ens enterri, encara hem de viure els nostres millors anys».