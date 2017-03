Cantaxics 2017: 870 petits cantants passaran aquest diumenge pel Kursaal

El Kursaal serà escenari aquest diumenge, 26 de març, de la cantata «Qui vol el llop», organitzada per l´Associació Catalana d´Escola de Música i en la qual prendran part uns 870 alumnes d'entre 3 i 8 anys de 20 escoles musicals de les comarques centrals.

El cantaxics d'enguany tindrà tres funcions, a les 12 h, les 16.45 h i les 18.30 h. Comptarà per setena vegada amb una composició de Xavi Ventosa i, per segona, amb un text de Manel Justícia. El preu de les entrades és de 7 euros.

A continuació llistem les escoles de música que participaran a cada sessió:

Sessió de les 12 h



1. EMM " Pau Casals" de Viladecavalls

2. EMM Callús

3. EMM La Seu d´Urgell

4. EMM " El Faristol" de Roda de Ter i L´Esquirol

5. EMM Solsona

6. EMM Berga

7. EMM Abrera

Sessió de les 16.45 h



1. EMM " Cal Moliner" de Sallent

2. EMM Vacarisses

3. EMM St. Vicenç de Castellet

4. EMM " Musicant " de Cardona

5. EMM Taradell

6. EMM Navàs

7. Coral Infantil " La formiga" de la Capella de música Burés de Castellbell

Sessió de les 18.30 h



1. EMM Collbató

2. EMM Puig-reig

3. EMM Olesa de Montserrat

4. Aula de música "Hostalets de Balenyà"

5. Escola de Seva

6. EMM " EL MAS" de St. Joan de Vilatorrada

La història de Qui vol el llop



El llop dels tres porquets, el de la caputxeta, el de les tres cabretes, el de Pere i el Llop...resulta que no és tan dolent com ens pensem, al contrari: és un bon jan!! Se li ha posat una etiqueta de ferotge que no sap com treure´s, i creu que l´única manera és fer amics però que siguin llops com ell, per això empren un viatge per cercar-los. No els trobarà a la primera, i s´entristirà. No els trobarà a la segona i s´enrabiarà

No els trobarà a la tercera i desistirà. I quan els troba a la quarta, resulta que s'adona que són els seus companys de viatge, un ren, un bisó i un macaco que s´ha anat trobant pel camí, i que tot i no ser llops són els seus amics. Caldrà una Lloba centenària per fer-li veure on és el secret de l´amistat, doncs sovint és més a prop del que ens pensem!!!