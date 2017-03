Siguin benvinguts a «Soulsona»

Porta un llacet al coll i canta amb un somriure. Només té 31 anys, un carisma insospitat i ja podem dir que és... el millor soulman del país? Practica un estil musical poc cultivat a Catalunya i, en tot cas, gairebé inexplorat en català. El resultat és consistent i aquests dies l'està presentant en directe.



Dissabte a la nit va ser a Súria amb un bon piano de cua i un quartet de músics format per baix, bateria i minisecció de vents. Hi faltaven les coristes (són The Feliuettes) i una sonorització que permetés entendre les lletres, però n'hi va haver prou per apreciar la proposta. Va interpretar sencer el seu nou disc, Diumenge, començant per la sincopada Fes-me l'any, dedicada ni més ni menys que a la batalla de Farsàlia, que va passar anys abans de Crist.



Només es va quedar sol a l'escenari amb La veritat és muda, recuperada del primer disc Les avingudes (2015). És una cançó bonica on recita: «La veritat és muda callada i silenciosa / com una mala cosa / com una gata maula damunt la teulada de zinc / com l'assassí que fuig de l'escena del crim, és / l'almoina de la desmemoria. / La veritat? una altra història». Va ser una de les peces més aplaudides de la nit juntament amb Res és just en l'amor i el llit, el hit del nou disc, del qual pròximament llançarà un videoclip a través de les xarxes. En el tram final del recital també va cantar Salva'm: la pregària que ha dedicat a la verge Maria, on, en confiança, li diu baby.



El concert el va tancar amb el blues d' Americana melodia, un cançó de desamor que podria ser amarga i, en canvi, sona lluminosa. Un bon exemple de la progressió ascendent que ha anat fent Gener des que amb Despertadors atòmics va publicar L'ofici de rellotger (2011), un disc de funk més obvi, però que ja apuntava bones maneres com quan cantava allò de «Jo vinc del Cardener».



A Súria va ser poc més d'una hora amb molt de ritme, swing i versos amb segell de cantautor. Plastic soul n'hi podríem dir, o almenys així anomenaven als anys seixanta els blancs que feien música de negres, aka afroamericans.



Gener, aquest crooner soulsoní, va acabar la nit firmant exemplars del nou disc. Diumenge va aparèixer fa només dues setmanes i es pot comprar al web de la discogràfica, a les plataformes digitals i en una sastreria... Cal Davesas de Solsona.



Teloner de Myles Sanko



Hi haurà qui el descobrirà dijous (20.45 h) telonejant una figura del soul planetari, Myles Sanko, a sala Apolo de Barcelona. A Manresa hi actuarà en format de trio el 8 d'abril, dins del festival de jazz que organitza el Vermell.



A Solsona, la seva ciutat natal, s'hi enfrontarà el 22 d'abril, aquí acompanyat de la formació sencera –l' orchestra n'hi diu– i al Teatre Comarcal.