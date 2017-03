Manresa acollirà el 2020 el quart Campionat Europeu de Màgia-European Championship of Magic

Manresa acollirà entre l'1 i el 5 de juliol de 2020 el IV Congrés Europeu de Màgia – European Championship of Magic, al qual s'espera la participació d'uns 800 congressites d'arreu del món. Durant l'Assemblea de la FISM Europe (Fédérarion Internationale de Sociétés Magiques), celebrada a Blackpool aquest febrer passat, i per unanimitat de tots els Presidents europeus, es va adjudicar la candidatura presentada per l'Associació Geni (Cercle SEI de Manresa, que des de fa quatre anys organitza a Manresa ´la Nit dels Genis´ al Teatre Kursaal) per a celebrar el proper Campionat Europeu de Màgia a Manresa el 2020; que comptava amb el suport de MEES i el Galliner.

Els Congressos Europeus de Màgia (ECM) són el màxim exponent oficial de l'art màgic continental, i es celebren trianualment (com en el cas del Campionat Mundial). Dins de l'organització del ECM es presenta el Concurs Europeu de Màgia, que serveix per preseleccionar els millors números màgics de cara al World Championship of Magic (WCM). El proper serà el 2018 a Busan (Corea).

Els anteriors Campionats Europeus s'han celebrat a Blackpool i a Marsella i, els grans premis, primers i segons classificats, tenen plaça assegurada al Campionat Mundial de Màgia.

Activitats del Congrés

Dins de les activitats que engloben el Congrés cal destacar la més important, el Concurs, en què una sèrie de mags avalats pels Presidents de les associacions membres de la FISM, intenten conquerir el guardó mes alt: El Gran Premi o els premis per especialitats (Cartomàgia, micromàgia, màgia general, manipulació, mentalisme, màgia de saló, màgia còmica, etc.)

Paral·lelament, dins del Congrés i només per als inscrits, s´imparteixen conferències, workshops i magic threads a càrrec de figures mundials de l´il·lusionisme. Les Gales previstes que composen el Congrés són: Gala Inaugural, Gala de Màgia d´Aprop, Gala Internacional d'Escena, Gala de Dealers i Gala de Premiats (composta amb els guanyadors del concurs a celebrar dins del Congrés).

Igualment es munta una "Fira Màgica", on els venedors més importants estrangers i del país, mostren totes les novetats a la comunitat màgica. La Fira és només per acreditats si be hi ha la possibilitat de muntar algun estand amb màgia per a principiants obert a tothom.



Aquest proper mes de juny, 35a edició del Congreso Mágico Nacional a Manresa

Manresa acollirà el 35è Congreso Mágico Nacional que tindrà lloc entre el 29 i 30 de juny i l'1 i 2 de juliol del 2017, amb la participació de 500 mags d'arreu de l'estat. Durant els quatre dies de congrés, Manresa s'omplirà de màgia amb artistes i mags de renom internacional, espectacles de màgia pels carrers i també la ´Fira de Màgia´.

El congrés, que tindrà lloc en diferents espais de la ciutat de Manresa (Teatre Kursaal, Teatre Conservatori, Museu de la Tècnica, Centre Cultural del Casino, carrers de la ciutat), i com a acte central es durà a terme el ´Concurs Nacional´ on diferents mags intentaran conquerir els guardons més importants de cada especialitat (cartomàgia, micromàgia, màgia general, manipulació, mentalisme, màgia de saló, màgia còmica, etc.).