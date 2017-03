Gossos entrega una guitarra per entrar al museu mundial de Hard Rock

L'exitós grup manresà Gossos, amb tretze treballs discogràfics al mercat i una llarga trajectòria de 24 anys sobre els escenaris, ha entregat a Hard Rock aquest dimarts una guitarra de composició utilitzada a la gira 22 del 2015, per formar part de l'extens catàleg de peces de memorabilia procedents de grans llegendes de la música popular internacionals i exposades arreu del món. L'acte ha tingut lloc a l'Estudi Toreski de Barcelona, minuts abans d'un showcase de Los 40 Principales per a fans, amb places limitades.

Els membres del grup –Oriol Farré, Roger Farrés, Juanjo Muñoz, Santi Serratosa i Natxo Tarrés– han fet el lliurament oficial a Hard Rock d'un dels instruments clau en la seva trajectòria artística. Es tracta d'una guitarra que fa molts anys que el grup utilitza per composar i que també van fer servir en els seus directes durant la gira 22 del 2015 per celebrar el 22è aniversari de Gossos. Aquest tour va consistir en una sèrie de concerts en espais reduïts amb la idea de traslladar a l'escenari l'ambient íntim del seu local d'assaig, buscant una interacció més propera amb el públic. L'instrument porta dibuixat el símbol de Gossos. Es tracta de la representació simbòlica dels primers quatre membres del grup en posició fetal i units pels caps, i simbolitza la seva unió com a banda.

Amb aquesta donació, Gossos passen a formar part de la gran família internacional de Hard Rock. Ara la guitarra viatjarà a Orlando (EUA), on passarà les proves de certificació a la seu global de Hard Rock International i entrarà a formar part del museu musical de Hard Rock, el més gran del món, amb un catàleg de més de 70.000 peces de memorabilia certificada procedents de grans estrelles de la història de la música rock, com Bruce Springsteen, Queen, Michael Jackson, Madonna, David Bowie o Prince, per citar només alguns.

Un cop passades les proves de certificació, l'instrument serà exposat de manera permanent a Hard Rock Cafe Barcelona. "Aquest any, Hard Rock Cafe Barcelona compleix 20 anys i és un honor tenir ara aquesta peça de Gossos a la col·lecció de Hard Rock i que properament estigui exposada permanentment a Barcelona", ha afirmat Eric Swanson, Director General de Hard Rock Cafe Barcelona. "La nostra intenció és donar més protagonisme als artistes catalans i amb molt d'orgull acceptem aquesta guitarra. El Hard Rock és també casa vostra", ha sentenciat.

El grup català s'ha encarregat d'explicar el per què de l'elecció d'aquest instrument com a nova peça de memorabilia de Hard Rock: "Aquesta guitarra representa aquelles guitarres que tenen ànima: sempre està al local, a punt per tocar-la i treure idees, i no pas tancada en un estoig a casa. Hi ha instruments que tenen ànima i porten cançons a dins, i aquesta guitarra és una d'aquestes", ha dit Natxo Tarrés, cantant i guitarrista de Gossos. Es tracta d'una guitarra acústica, "un format que té molt de pes al grup perquè originalment érem només un grup de guitarres acústiques. Gràcies a aquest instrument es va formar el grup i es van treure els primers discos, i per tot això és especial", ha afegit Natxo Tarrés. "Ens fa molta il·lusió que hi hagi una guitarra nostra al Hard Rock, temple de les grans bandes. Estem feliços que estigui en aquest lloc i que potser serveixi per inspirar a altres", ha conclòs.



Gossos, grup de referència de la música pop-rock feta a Catalunya els últims vint anys



Recentment, Gossos ha estrenat Zenit (2016), el tretzè disc de la seva carrera i l'onzè d'estudi, que simbolitza la culminació d'una carrera musical amb la combinació perfecta de totes les seves etapes dins un sol disc. Es tracta de catorze cançons plenes de llum que pretenen explicar què és el zenit: el punt més alt de la seva vida i la seva carrera. El grup de Manresa vol seguir creant una banda sonora pels moments que comparteixen amb tantes persones amb qui s'han trobat pel camí. I, com a generació, reivindiquen ser allà on els toca, des de la força del Zenit.

El grup manresà Gossos són una autèntica institució del pop i el rock català, amb una llarga trajectòria que supera els vint anys. El seu primer disc, de títol homònim i publicat el 1994, va marcar una primera etapa dominada per les guitarres acústiques i les harmonies vocals. Després de vendre més de 30.000 còpies del tercer àlbum, Metamorfosi (1997), es consagren amb Directament (1998), gravat amb amics de luxe com Gerard Quintana, Cris Juanico o Pemi Fortuny.

A partir d'aquí, el grup busca públics nous amb el disc en castellà De viaje (2000) per després tornar a la seva llengua materna amb Cares (2001) i evolucionar cap a un so més elèctric i contundent amb El jardí del temps (2003). Amb Oxigen (2007) aconsegueixen un gran èxit gràcies al reggae-pop de la cançó "Corren" amb Macaco. L'obertura de mires també es pot comprovar al disc Batecs (2013), on col·labora Santi Balmes de Love of Lesbian.



Hard Rock i el seu compromís amb la música local



Des del 2014, amb l'entrega d'una guitarra d'Els Amics de les Arts i la posterior entrega d'una guitarra d'Els Catarres el 2016, Hard Rock International i Hard Rock Cafe Barcelona refermen el seu compromís amb la música catalana. "Aquesta guitarra, juntament amb les altres, properament formaran part d'una zona específica dins del Hard Rock Cafe Barcelona, on estaran exposats de manera permanent objectes musicals certificats de grups i artistes icònics de la música catalana", ha explicat Cintia Aurellio, Directora de Marketing i Vendes de Hard Rock Cafe Barcelona.