Progenyx, amb els bagencs Cristian Vieira i Javi Baena, tercers a 'Got Talent'

El grup de ball Progenyx, amb el manresà Cristian Vieira i el santjoanenc Javi Baena a les seves files, va aconseguir la tercera posició en la final del concurs televisiu 'Got Talent', per darrere dels també ballarins Tekila, que de forma inesperada i sorprenent es va proclamar vencedor, i Samuel Martí, segon.

Progenyx era un dels ferms aspirants al títol i el programa va guardar la seva actuació per tancar la gala. Els quatre membres del jurat -Risto Mejide, Eva Hache, Edurne i Jorge Javier Vázquez- i el públic van acabar de peu dret aplaudint el número de ball. Però el públic, a través de les votacions al web de Telecinco, va acabar decantant-se pel Tekila, un ballarí que va arribar a Got Talent per aportar un toc d'humor i freakisme i que s'ha endut els 20.000 euros de premi.



L'actuació que va donar el bronze al grup de ball Progenyx

L'altra representant de la Catalunya Central al certamen, la ballarina manresana Tània Cornet, que actuava juntament amb el seu professor i company de ball Kanga, va quedar fora del podi de la final, malgrat fer una bona actuació que va merèixer els elogis dels membres del jurat format per la cantant Edurne, la humorista Eva Hache i els presentadors Jorge Javier Vázquez i Risto Mejide.



El pas de Tania i Kanga per la final de 'Got Talent'>/em>