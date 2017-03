Sorpreses i misteris del rànquing d'audiències dels mitjans digitals

El rànquing d'audiències dels mitjans digitals en català pot viure en les properes setmanes una sacsejada. OJD, l'empresa encarregada d'auditar el trànsit dels portals informatius del país, introduirà alguns canvis que faran variar l'ordre d'aparició dels seus actuals protagonistes. El motiu principal no és nou: ara per ara, el rànquing no mostra amb exactitud l'audiència de cada mitjà, sinó unes xifres sovint inflades, encara que de forma legal. I a això cal sumar-hi l'aparició recent de nous actors capaços de sumar d'un més a l'altre gràcies a les xarxes socials i a continguts refregits fins a 300.000 nous lectors passavolants atrets per estímuls momentanis.

Una llista no exhaustiva



El rànquing de mitjans digitals en català es va crear el 2012 amb la voluntat de tenir una llista pròpia on s'ordenessin els portals informatius segons la seva audiència i prescindir de la classificació estatal. Hi apareixen aquells diaris, revistes, televisions o ràdios que tenen web i que voluntàriament paguen perquè les seves xifres siguin validades per un ens extern. És, doncs, una llista on no hi és tothom. Per exemple, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals fa anys que va decidir deixar d'auditar el seu portal, tot i que ocupava el primer lloc. La Vanguardia i El País tampoc no s'auditen a través d'OJD, ni la seva edició en català ni la castellana. El mateix passa amb Marca, El Mundo o Diario As, que s'auditen a través de comScore, l'eina que usen les agències de publicitat a l'hora d'assignar campanyes.

Plataformes virals



En l'àmbit català, en un rànquing on s'ha de ser per rebre les subvencions anuals de la Generalitat per promoció de la llengua, el tron l'ha ocupat des del 2015 Nació Digital, que va aconseguir posar fi a l'hegemonia de la que havia gaudit l'Ara.cat durant gairebé cinc anys. Però el febrer va aparèixer un nou actor a la partida, Catalunya Diari, que en tres mesos ha passat de ser el cinquè diari més llegit en català a ser el segon, per davant de l'Ara i Vilaweb, i amenaça seriosament el liderat de Nació Digital, almenys quant a lectors diaris.

Creat per Edicions Digitals Del Camp S.L, el secret de Catalunya Diari són les xarxes socials i els continguts. A Facebook té oberts diferents perfils, el principal dels quals suma més de 600.000 seguidors. Quant als continguts, ofereix una mescla d'informació refregida d'altres mitjans i reaprofita vídeos i textos virals. Despectivament, els mitjans rivals titllen el portal de «plataforma de continguts virals» i eviten definir-lo com a mitjà de comunicació pròpiament. De fet, en l'àmbit estatal, a la seva rèplica, España Diario, se l'ha catalogat com a portal d'entretenimient i no de notícies i informació. Amb tot, cada dia rep 786.851 lectors, només superat per Telecinco.es.

Suma d'audiències



A l'hora de mirar el rànquing de mitjans és important saber que quan a un diari com per exemple Vilaweb se li atribueixen 1.256.886 usuaris al mes no és del tot exacte ja que en aquesta xifra s'hi inclouen també sumades les audiències de Fosbury, Nuvol.com, TeatreBarcelona.com i Surtdecasa.cat. És comú que una web cedeixi a una altra el seu trànsit, tinguin relació empresarial o no.

Només cal una autorització del propietari i que aquest inclogui un petit logo a la capçalera del mitjà que se sumarà els lectors. ElMon.cat incorpora l'audiència de Vadevi, Capgros.com, ISabadell.cat, Paresinens.cat, Viaempresa, MonTerrassa i TotSantCugat.cat. Des de Directe.cat se sumen els usuaris d'Andorradirecte, Dbalears.cat, Socpetit.cat i LaVeuPV.com, entre d'altres. L'Ara.cat inclou l'Ara.ad i l'AraBalears. El Punt Avui, per la seva banda, fa el mateix amb Descobrir, Sapiens, Reus Digital, El 9 Esportiu i L'Econòmic. I quant a Nació Digital, el seu liderat s'ha sustentat en els darrers anys en bona part gràcies a l'audiència diària que li aporta Adolescents.cat: 41.323 usuaris únics diaris dels 206.384 que va aconseguir de mitjana el febrer passat.

Aquests números també inclouen les dades de Catorze.cat, Aguaita.cat, Nació ElRipolles i Nació Osona, a més de totes les altres edicions locals que no s'auditen de forma separada, com Nació Manresa, Nació Berga i Nació Solsona i que, per tant, no tenen una dada oficial pròpia d'audiència.

Aplicar la normativa



Per intentar reconduir el rànquing i fer-lo més transparent i fidel a la realitat, OJD ha traslladat als mitjans que té previst tornar a exigir el compliment d'una norma que ja s'havia aplicat: que l'audiència que se sumi a una capçalera no sigui superior al 20 per cent del trànsit que genera el seu propi web. Serà un canvi que afectarà tots els mitjans estatals i que a Catalunya pot fer ballar de nou la classificació. Totes les dades de les capçaleres auditades per OJD són públiques i es poden consultar a http://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala, on també hi ha l'històric des del 2012.