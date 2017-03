Vols saber quines webs sumen dins les dades de cada mitjà?

A l'hora de mirar el rànquing de mitjans és important saber que quan a un diari com per exemple Vilaweb se li atribueixen 1.256.886 usuaris al mes no és del tot exacte ja que en aquesta xifra s'hi inclouen també sumades les audiències de Fosbury, Nuvol.com, TeatreBarcelona.com i Surtdecasa.cat. És comú que una web cedeixi a una altra el seu trànsit, tinguin relació empresarial o no.

Només cal una autorització del propietari i que aquest inclogui un petit logo a la capçalera del mitjà que se sumarà els lectors. ElMon.cat incorpora l'audiència de Vadevi, Capgros.com, ISabadell.cat, Paresinens.cat, Viaempresa, MonTerrassa i TotSantCugat.cat. Des de Directe.cat se sumen els usuaris d'Andorradirecte, Dbalears.cat, Socpetit.cat i LaVeuPV.com, entre d'altres. L'Ara.cat inclou l'Ara.ad i l'AraBalears. El Punt Avui, per la seva banda, fa el mateix amb Descobrir, Sapiens, Reus Digital, El 9 Esportiu i L'Econòmic. I quant a Nació Digital, el seu liderat s'ha sustentat en els darrers anys en bona part gràcies a l'audiència diària que li aporta Adolescents.cat: 41.323 usuaris únics diaris dels 206.384 que va aconseguir de mitjana el febrer passat.

Aquests números també inclouen les dades de Catorze.cat, Aguaita.cat, Nació ElRipolles i Nació Osona, a més de totes les altres edicions locals que no s'auditen de forma separada, com Nació Manresa, Nació Berga i Nació Solsona i que, per tant, no tenen una dada oficial pròpia d'audiència.

Per intentar reconduir el rànquing i fer-lo més transparent i fidel a la realitat, OJD ha traslladat als mitjans que té previst tornar a exigir el compliment d'una norma que ja s'havia aplicat: que l'audiència que se sumi a una capçalera no sigui superior al 20 per cent del trànsit que genera el seu propi web. Serà un canvi que afectarà tots els mitjans estatals i que a Catalunya pot fer ballar de nou la classificació. Totes les dades de les capçaleres auditades per OJD són públiques i es poden consultar a http://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala, on també hi ha l'històric des del 2012.