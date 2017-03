Els bagencs tercers a 'Got Talent': 'Ara toca tornar a la rutina i posar-se les piles amb les classes'

El santjoanenc Javi Baena i el manresà Cristian Vieira, que formen part del grup de ball Progenyx, van quedar a un pas de conquerir el popular concurs televisiu Got Talent i es van haver de conformar amb una meritòria medalla de bronze. El ballarí Tekila va ser la principal sorpresa de la nit, quan va ser l'artista que va arreplegar més vots. La manresana Tània Cornet, que va actuar juntament amb el seu professor de ball, va quedar fora del podi.

Vieira i Baena es veien com a favorits del concurs, però tot i no poder guanyar la competició, es van mostrar «contents» i «satisfets» del seu pas per la televisió i «la gran experiència» que van poder viure. Després de passar la nit a Madrid, ahir van tornar amb autobús cap a Barcelona. En el trajecte van aprofitar per agafar forces després d'uns dies «intensos i de molta pressió». «Tornarem a la rutina», va explicar Baena, i tocarà «posar-se les piles amb les classes perquè hem anat amunt i avall i no hem tingut gaire temps d'estudiar».