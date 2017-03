Muchachito: 'Més que músic a vegades em sento comediant'

El popular músic de Santa Coloma de Gramanet Muchachito està enllestint a la Sala Stroika de Manresa els detalls de la segona part de la gira de presentació del seu nou disc, 'El Jiro', que arrencarà oficialment dissabte a la Sala Barts de Barcelona, tot i que divendres el públic els podrà veure a la capital del Bages. Jairo Perera, conegut com a Muchachito, ha explicat que aquest nou disc és "més íntim i no tan 'rumbero' ni festiu", tot i que admet que no ha abandonat els ritmes ballables. En una entrevista amb l'ACN, Muchachito ha expressat que "més que músic a vegades em sento comediant" i, en aquest sentit, ha dit que "de vegades la simpatia i l'optimisme estan infravalorats i a mi m'agrada estar infravalorat perquè m'agrada la vida de comediant, de 'clown' i de riure'm de mi mateix i de les situacions".

Manresa, Barcelona, Jerez de la Frontera, Bilbao, Girona, Santander o Fuengirola són algunes de les ciutats per on passarà el nou espectacle de Muchachito amb la nova formació La banda del Jiro. La primera data serà aquest divendres a la Sala Stroika de Manresa, on el músic de Santa Coloma de Gramanet està realitzant un 'stage' per acabar de perfeccionar els detalls de l'espectacle que servirà presentar el seu darrer treball, 'El Jiro' (2016). Aquesta serà la tercera vegada que Muchachito actua a la Sala Stroika i agraeix poder passar uns dies fora de la capital i "lluny de l'estrès de Barcelona".

Segons ha relatat en una entrevista amb l'ACN, aquesta és la segona part de la gira de presentació del nou disc, després que el 2016 ja oferís algun concert de presentació. Amb tot, aquest cop Muchachito presenta "dos espectacles en un", segons ha relatat ell mateix. "Hi ha una part més elèctrica i roquera on jo estic tocant la bateria i la guitarra i una altra part més 'rumbera' i festiva on tot el grup ens posem a la part de davant de l'escenari". De fet, tot i que el nou disc inclou més ritmes de discoteca i tocs l'electrònica, l'essència ballable de Muchachito segueix intacte.

El músic de Santa Coloma ha explicat que en aquest disc ha intentat donar una "volta de rosca" a la vessant musical i ha creat un àlbum "més íntim i no tan 'rumbero ni festiu". Muchachito ha explicat que la confecció d'aquest disc ha estat com un viatge que ha comptat amb la col·laboració de molta gent i amics com ara Diego Pozo 'El Ratón', Dani Alcover o David Carrasco 'El Niño', entre d'altres.

En aquesta nova gira, Muchachito puja a l'escenari amb una bateria feta a mida per ell. "Els hiverns me'ls prenc d'una altra manera i des de fa un temps que em prenc la llicència de retirar-me per crear coses noves. L'última que he fet és construir una bateria on tot va incorporat al bombo i porta cinc pedals", ha detallat Muchachito, que al mateix temps que toca el bombo amb els pedals pot tocar la guitarra i cantar.

"La gent es pensa que per ser paio feliç tot em sembla bé"

Pel que fa a la lletra de les cançons del seu nou disc, Muchachito ha explicat que en té de tres tipus: "Hi ha unes cançons que són d'amor perquè, encara que no ho sembli, sóc molt romàntic; unes altres cançons són còmiques, on explico histories inventades; i també tinc alguna cançó més de crítica". Sobre aquest darrer aspecte, el músic de Santa Coloma ha expressat que en els últims dos discos de tant en tant es pren la llicencia de ser "més crític" perquè, segons ha dit, "la gent es pensa que perquè sóc un paio feliç tot em sembla bé". "Que sigui feliç i no m'enfadi amb ningú no vol dir que estigui d'acord amb tot", ha reblat.

Amb tot, el músic ha exposat que la simpatia i l'optimisme formen part del seu ADN i ha dit que "de vegades estan infravalorades i, per això, a mi m'agrada estar infravalorat perquè m'agrada la vida de comediant, de clown i de riure'm de mi mateix i de les situacions que m'envolten".