En Teo viu una nova aventura pel seu 40è aniversari

El personatge infantil Teo, obra d'Asun Esteban i Carlota Goyta sota el pseudònim Violeta Denou, ha complert 40 anys i el segell TimunMaslo ha celebrat amb el llançament del llibre recopilatori 'Teo descubre el mundo' ( 'En Teo Descobreix el món'), que commemora aquestes quatre dècades.

Amb un pròleg commemoratiu de les autores, el recopilatori inclou els quatre contes emblemàtics 'Teo va enavión' ( 'En Teo va amb Avió'), 'Teo en el parque natural' ( 'En Teo al parc natural'), 'Teo y los deportes '(' En Teo i els esports ') i' Teo va al mercado '(' En Teo va al mercat ').

Segons ha defensat en roda de premsa la directora de l'Àrea Infantil de Grup Planeta, Marta Bueno, Teo és un personatge arrelat en la cultura popular, i ha destacat els seus valors com la curiositat i les ganes d'aprendre, "però sobretot el bon tarannà ".

Bueno ha defensat que aquest llibre recopilatori serà "fantàstic" per als nens, però també "per a pares nostàlgics, ja que tota una generació sent a Teo, un personatge aliè a les modes", ha defensat.

Nascut el 1977 i ha estat traduït a 13 idiomes, entre ells francès, anglès, alemany, grec i japonès, "Teo va arribar de la mà de dos dissenyadores gràfiques, no il·lustradores", ha destacat Goyta.

Per què Teo i no un altre nom?

Goyta ha detallat que van buscar un nom de nen petit que fos fàcil de pronunciar i que, per exemple, la lletra 't' és molt fàcil de dir per als nens, i per buscar noves aventures per al personatge, han dit que preguntaven directament a els nens a les escoles: "què voleu que faci Teo?".

Esteban ha explicat que l'esdevenir del personatge a través d'aquests 40 anys ha seguit una "evolució natural", ja que les seves autores viuen de l'observació de l'entorn, tot i que sí han tractat de que el personatge representés molts valors que elles volien inculcar als seus fills.

Ha detallat que un dels valors més importants és el del respecte: "Teo és bàsicament un nen respectuós: amb el seu entorn, la natura, els companys i l'ecologia", ja que no és un intrèpid o líder, sinó que és com la majoria de nens: bo ".

Amb més de sis milions d'exemplars venuts d'una desena de col·leccions, les seves autores han confessat que més o menys cada tres anys creien que acabaria el fenomen, però han arribat fins a la quarantena i fins i tot Teo compta amb una aplicació mòbil i amb un llibre d'aventures personalitzades en projecte.