La «bio-grafia» de Marcel Gros s'exposa a Igualada

Pràcticament coincidint amb La Mostra, que se celebrarà del 30 de març al 2 d'abril i on el clown manresà Marcel Gros presentarà Universari, la Sala Municipal d'Exposicions d'Igualada inaugura avui (19 h) Micadepoc, una proposta que aplega les creacions gràfiques del pallasso que ja s'ha pogut veure a Lleida. La mostra es podrà visitar fins al 12 d'abril.



Com explica ell mateix, «quan imagines, ho fas lliurement, la imaginació no entén el gènere artístic i tot es barreja i es confon en una mena de collage; a l'escenari jugo amb elements escenogràfics que m'invento i amb objectes que per a mi tenen vida pròpia». I fora de l'escenari, el clown manresà continua jugant gràficament des de la perspectiva del pallasso. I Micadepoc no deixa de ser el seu alter ego o el que seria la seva «bio-grafia». En definitiva, tot és comunicació. L'exposició l'organitza el departament de Promoció Cultural de l'Ajuntament d'Igualada conjuntament amb La Mostra i es podrà visitar de dimarts a divendres, de 19 a 21 h, i dissabtes i diumenges, d'11 a 14 i de 18 a 21.