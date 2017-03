EnZel: música nascuda de WhatsApp

Són d´entre Lleida i les Borges Blanques i porten una vintena d´anys fent música en formacions diverses. Ara s´han unit a EnZel i acaben de publicar el seu primer àlbum Capità Ibuprofèn, onze cançons d´amor, desig –i sexe– nascudes a partir dels missatges de WhatsApp del sisè component del grup, el lletrista Miki Arbizu. És el narrador invisible: assisteix als concerts amagat entre el públic.

«Les cançons les hem compost a partir dels seus missatges al mòbil, gairebé no hem tocat res. El que escriu ens al·lucina», explica Toni Cambrodí, un dels dos guitar-ristes del grup. El disc es va enregistrar a l´Estudi Zamenhof de Lleida, sota el control tècnic de Víctor Ayuso, durant els mesos de juliol i agost de l´any passat. Va aparèixer al mercat a principi d´any i va ser masteritzat a Manresa per Juanjo Muñoz (Gossos). «És un fenomen!», diuen. Demà estrenaran el repertori a La Fabrik d´Avinyó. «Afegirem cançons que no van entrar al disc i algunes que esperem que formin part de futures gravacions. Estem entusiasmats, EnZel és el nostre projecte més compromès», diu Cambrodí.

La majoria de cançons tracten les clàssiques relacions personals però també n´hi ha que fan referència a l´estat del món. A La del Bonobo hi apareixen les hipoteques, un banquer i el treballar sense descans. L´àlbum l´ha publicat la discogràfica Disc-medi, que els va dir que sí amb molta rapidesa. Els van enviar la maqueta un dijous a la nit després d´un assaig i, l´endemà al matí, ja els deien que hi estaven interessats. «Va ser un moment molt emocionant, els pessimistes del grup es pensaven que ni ens donarien resposta!».

El disc sona més pop i als concerts s´electrifiquen i el seu cançoner pren una corpulència més rockera. «Està tot inventat, però crec que els va agradar la combinació entre la música i l´originalitat de les lletres», explica Camprodí. El públic que els segueix és sobretot de trenta anys en amunt, però també s´han endut sorpreses amb seguidors ben joves. «El que tenim clar és que els que vinguin al concert s´ho passaran bé... i una persona del públic s´emportarà un regalet a casa! Però no podem donar més pistes!».

Fitxa



La Fabrik. Cra. de Prats n. 18 Avinyó.

Dissabte a les 23 h.

Components: German Rey (veu i guitarra), Toni Cambrodí (guitarra), Ramon Figueras (guitarra), Xavi Jové (baix) i Josep Pagés (bateria).

Lletres: Miki Arbizu.

Presentaran el seu primer disc com a EnZel, Capità Ibruprofèn