La cultura es mou al barri antic de Manresa

Junts per tenir més força. Sota aquesta premissa neix el Festival Artístic del Barri Antic (FABA), que s'estrenarà el maig i que aglutina diferents entitats, sales i promotors de la zona que s'han unit sota una mateixa bandera per reivindicar, programar i donar a conèixer la cultura que es cou en aquest sector de la ciutat, sovint massa menystingut. La intenció és coordinar-se per tal de no contraprogramar-se i obrir el barri antic a nous projectes. I per a la clausura del festival s'obrirà l'emblemàtic edifici de l'Anònima.



«Mostrarem totes les iniciatives que es fan al barri. La zona ja està dinamitzada, però volem ser més visibles i arribar a molta més gent. Tenim clar que el públic cultural és el que és i per això volem generar un circuit perquè no coincideixin les diferents activitats», explica un dels organitzadors, Jordi Jet.



La idea d'organitzar el FABA va sorgir entre final del 2016 i principi del 2017 per lluitar contra l'estigma que el barri antic està mort. Segons Josep Soler, president de la Fundació Cultura i Teatre, que aixopluga Els Carlins, la idea és «expulsar la imatge que el barri està mort. I ho volem fer a través de la cultura, que és el motor del canvi». En sintonia, Alba Martínez, de la botiga Killing Weekend, creu que el barri antic «és un dels més actius de Manresa. A la plaça Europa, la de l'Ajuntament i la Plana de l'Om, sempre hi ha molta vida. Volem ensenyar a tothom que no estem morts ni apagats».



Prova pilot



El FABA és «una prova pilot» que determinarà si és sostenible o no el projecte al llarg de l'any. «Ens hem llançat a la piscina. En tenim moltes ganes i el festival podria obrir un nou horitzó per fer una programació altres mesos», destaca Soler. Ara s'haurà de veure si el projecte funciona i si el FABA es pot convertir en una llavor cultural que creixi al barri antic.