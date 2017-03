Exposició retrospectiva sobre Josep Maria Planes a Manresa

L'Espai7 del Casino acollirà del 31 de març al 17 d'abril la primera exposició retrospectiva dedicada al periodista manresà Josep Maria Planes i Martí (Manresa 1907-Barcelona 1936), considerat el precursor del periodisme d'investigació a Catalunya. La mostra s'inclou dins la celebració de l'Any Josep Maria Planes (2016-2017), organitzada per la Comissió Any Planes, coincidint amb el vuitantè aniversari del seu assassinat. Comissariada per Jordi Finestres i Jordi Serrat, periodista i professor de la UVic-UCC, i dissenyada per Enric Comallonga, inclou originals de premsa dels mitjans on va col·laborar Planes –El Be Negre, La Publicitat, Imatges- i un audiovisual amb experts que valoren el paper que va tenir el periodista.



La mostra s'inaugurarà el 31 de març, (19 h) amb un diàleg entre el biògraf de Planes, Jordi Finestres, i el periodista d'esports del diari El País Ramon Besa, sobre la faceta de periodista esportiu de Planes. L'11 d'abril, a les 7 de la tarda, el dibuixant Jaume Capdevila, Kap, oferirà una xerrada sobre el Planes més humorístic.