Cantaxics posa tots els sentits al Kursaal

Llums apagats. S'aixeca el teló. Tots els nens i nenes ocupant l'escenari i un oh! generalitzat s'escampa entre el públic. Es palpa emoció. Comença el Cantaxics. Ahir 870 alumnes de 20 escoles de música de la Catalunya Central, repartits en tres sessions, van protagonitzar al teatre Kursaal de Manresa la cantata Qui vol el llop?, promoguda per l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM).



En aquesta edició, la novena, els sentiments i les emocions han estat el fil conductor de la història, titulada Qui vol el llop? El llop protagonista està cansat de ser sempre el dolent. Diu que ningú l'estima. Que no té amics. Baixa de l'escenari i demana a tothom que comenci a fer fotos. Les pantalles dels telèfons mòbils fan que tot el teatre es converteixi en un gran mosaic de llums. Apareixen una caputxeta i una cabreta malvades. El llop s'amaga entre els petits cantaires. No se sent estimat i decideix iniciar un viatge per tot el món per trobar altres llops. Una pantalla gegant amb il·lustracions contextualitza l'indret per on passa. Viatja al pol nord, les praderies d'Amèrica del Nord, Japó... A tot arreu per on passa, tot i no trobar-hi llops, hi coneix altres animals que se sumen a l'expedició. Un ren, un visó i un macaco es converteixen en els seus companys de viatge. Quan està trist li canten una cançó, si sent ràbia, li ense-nyen una dansa, i si defalleig, l'animen. Finalment, a l'Índia una lloba centenària li descobreix el secret de l'amistat. En aquest moment, tots els cantaires es posen una visera amb una cara de llop. El llop per fi ha trobat més animals de la seva espècie.



Cantaxics va tenir música en directe sota la direcció de Xavi Ventosa, compositor també de les peces. En aquesta edició, la cantata s'ha estructurat com una obra teatral. La companyia Maîtres va ser l'encarregada de donar vida als personatges, amb la col·laboració d'Elena Ribera. Manel Justicia, autor dels textos i les il·lustracions, va encarnar el protagonista de la història. Cantaxics va acabar amb un bis, Vull ser i molts aplaudiments.