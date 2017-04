Concurs de relats breus de Sant Jordi 2017

Arriba Sant Jordi i Regió7 i Angle Editorial no falten a la seva cita amb el Concurs de relats breus, que aquest any proposa als lectors i lectores de Regió7 basar-se en la llegenda de Sant Jordi per elaborar un text curt, de no més de 1.500 caràcters, on el protagonisme sigui femení.

Es pot participar al concurs entre el 6 d'abril i el 7 de maig d'enguany a través del formulari que hi ha en aquesta mateixa pàgina. Un jurat designat per Regió7 serà l'encarregat d'escollir tres relats vencedors. Aquests són els premis:

Primer premi: lot llibres Angle Editorial, val de la lliberia Parcir, 2 entrades per al Kursaal, 2 entrades per al MNAC.

Segon i tercer premi: val de la llibreria Parcir i 2 entrades per al MNAC.

A més, entre tots els participants se sortejarà una cistella de productes Caprabo. A continuació podeu trobar més informació sobre el concurs, les bases i els premis.

