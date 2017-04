La Cardonensis Passio es renova

Amb l´arribada de la Setmana Santa, la música sacra torna a prendre protagonisme un any més a Cardona. Enguany, és la 13a edició del cicle de Música Sacra, que tindrà com a grans al·licients el Rèquiem opus 48 de Gabriel Fauré (dissabte), les àries del Magníficat, d´El Messies i l´Stabat Mater (el dia 22 d´abril) i la reposició de l´oratori coral sobre la passió i mort de Jesucrist a càrrec de la Coral Cardonina (aquest diumenge).

La coral, dirigida pel musicòleg Ovidi Cobacho, durà a terme l´oratori Cardonensis Passio diumenge, on es recull una tradició musical que es remunta a cinc segles enrere però on també apareixen composicions de fa trenta anys. El públic podrà gaudir d´obres com Oh Testa lacerada! de J. S.Bach, que es va interpretar l´any passat, i temes preparats per a l´ocasió com For the love of Jesus i The mystery of the Divine Humiliation, les dues de John Stainer, Ave verum Corpus d´Edward Elgar i la russa S´nami Bog.

El repertori intercalarà una varietat de peces de diferents àrees geogràfiques del planeta, com els espirituals negres i la polifonia russa ortodoxa de mitjan segle XIX. El segell català també estarà ben representat en obres de mossèn Cinto Verdaguer, Cant de la Passió del Nostre Senyor Jesucrist i Cors dramàtics de la Passió a càr-rec de Josep Maria Casafont, el darrer mestre de capella cardoní. L´oratòria tindrà la selecció i adaptació de diferents episodis sobre la Passió de Sant Joan, Sant Mateu i Sant Lluc, els passatges d´aquest últim sant és una de les novetats de la representació d´aquesta edició. Segons Cobacho, els episodis de l´oratòria els han dotat de tocs dramàtics «per donar dinamisme» a l'espectacle i aconseguir «reviure la història de la Passió de Crist», i ho nodriran amb cants polifònics i corals.

Cobacho vol deixar clar que «no es tracta d´un espectacle teatral com la Passió d´Olesa o d´Esparreguera». I remarca que «és un oratori on els fets són narrats per un evangelista amb la intervenció de diversos personatges que dialoguen i canten».

Una gran pantalla que s´ha ampliat respecte a l´edició anterior per afavorir una millor visualització de les instantànies des de tots els punts de la sala presidirà el creuer de l´església de Sant Miquel. Es mostraran un centenar d´imatges d´obres plàstiques d´artistes de diferents períodes històrics inspirades en la Passió i que il·lustraran els diversos episodis de l´acció dramàtica de l´oratori.



Cardona, feu de la música sacre



El Cardonensis Passio va néixer amb la voluntat de conservar el repertori de música sacra que es manté al poble i reivindicar-ne i preservar-ne el llegat. «La Setmana Santa és una de les dates més importants del calendari cristià i litúrgic de l´any i el volem impulsar perquè de vegades queda més eclipsat per actes folklòrics com les caramelles», opina Cobacho. D´altra banda, el director artístic del cicle de música, Josep Maria Sauret, considera que Cardona «fa anys que lluita per tenir un espai en el panorama de la música catalana; el millor és que cada vegada es fan més repertoris de música sacra».