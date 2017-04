Un matí reivindicant la terregada

V a ser un matí entre cavalls, roures i pixallits, creuant rierols i saltant vailets. En aquest racó de Catalunya on abans confluïa el Bages, el Vallès Oriental i Osona, i que ara és tot Moianès. Es tracta de l'escenari de la primera part de la novel·la Argelagues, i un petit grupet de lectors el van recórrer guiats per la seva autora, la sabadellenca Gemma Ruiz.



Va ser com un club de lectura però sobre el terreny, on es barrejaven els comentaris dels que havien llegit el llibre amb els de l'autora i, fins i tot, de la seva família, que també van participar-hi.



Gairebé s'afegeix a la ruta un dels descendents de l'Oller, que a la novel·la és descrit com «l'amo de tot», en una aclucada d'ull a Terra baixa d'Àngel Guimerà.



Hi va haver diverses persones emocionades per la ruta, que es feia per primera vegada i que, en vista de l'èxit, potser es repetirà. «És molt emocionant ser aquí», deia la novel·lista. «Les Canals és per a mi un lloc mític, hi vaig venir per primera vegada fa tres anys, preparant el llibre», explicava.



Un dels punts més carismàtics de la ruta va arribar a Esplugues de Castellcir, una masia construïda sota una balma troglodítica. Va ser habitada fins a l'any 2002, com ho demostra la pedra encara ennegrida pel foc que hi feien els inquilins. Ara és visitable, encara que una família de ratpenats s'ho vulgui fer seu.



«No és la casa d'uns pobres que es volien estalviar el sostre», explicava Teresa Soler de l'Ecomuseu del Moianès. «Era una casa de pagès amb tots els ets i uts, l'única de la comarca amb balcó». El grup va poder tafanejar-ne l'interior i fer-se una fotografia als festejadors de la finestra.



La ruta va acabar a la sala de lectura de Castellterçol, amb un brindis envoltats de Tintins, els de l'exposició Jo encara diria més, les llengües tintinaires, que s'hi podrà veure fins al 28 d'abril. A la tarda hi va haver una presentació a la Casa Museu Prat de la Riba.



L'Ajuntament va convidar els participants per al 22 d'abril, quan faran una revetlleta de Sant Jordi.