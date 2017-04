Mor als 95 anys el cineasta Paco Pérez-Dolz, autor de l'emblemàtica «A tiro limpio»

El cineasta català Paco Pérez-Dolz va morir ahir a Barcelona als 95 anys. La seva pel·lícula més emblemàtica és A tiro limpio, la seva opera prima, que s'ha convertit en un clàssic del cinema policíac. Amb més de cinquanta anys de carrera i una formació del tot autodidacta, Pérez-Dolz ha estat un dels professionals més valorats de la indústria cinematogràfica, primer com a secretari de direcció, després com a ajudant de direcció, i posteriorment com a productor de films industrials i cinema publicitari. Després de dirigir tres llargmetratges a la dècada dels 60, Pérez-Dolz va participar en la direcció de moltes pel·lícules de l'època. El cineasta també va exercir de mestre a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) entre el 1988 i el 1996, on va poder oferir la seva experiència a noves generacions. El 2014 va ser nomenat membre d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català.



Pérez-Dolz va néixer a Madrid l'any 1922. Cinc anys més tard, la família es va traslladar a Barcelona. Ahir, l'ESCAC lamentava, a través del seu Twitter, la mort de Paco Pérez-Dolz i el recordava com un «professor i amic». També li va dedicat unes paraules el director de cinema Juan Antonio Bayona, que el va qualificar de «gran professor» i en va destacat «la magistral A tiro limpio».