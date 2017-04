El Museu Picasso revisa les obres d'altres artistes donades pel pintor l'any 1970

El Museu Picasso revisa aquests dies el fons que el pintor va donar a la institució l´any 1970 en memòria del seu amic Jaume Sabartés, i ho fa fixant-se per primera vegada no en Picasso sinó en les obres d´altres artistes. Són 31 dibuixos i pintures de coetanis seus com Carles Casagemas, Santiago Rusiñol, Julio González o Manolo Hugué, i també de companys i alumnes del seu pare com Rafael Blanco Merino i Leandro Oroz Lacalle. A l´exposició el Museu les exhibeix, en alguns casos, al costat d´obres de Pablo Picasso per donar més entitat al conjunt i contextualitzar aquelles peces que va adquirir en l´àmbit familiar, a l´entorn dels Quatre Gats i finalment en relacions més enllà de Barcelona. L´exposició es pot visitar fins el 2 de juliol.