Nit d'electrònica 'delicatessen' a El Sielu

Raons de pes és el nom d'un dels discos més celebrats dels Umpah-pah, però també el d'una plataforma cultural manresana independent i sense ànim de lucre. Van néixer fa cinc anys i han anat programant concerts d'artistes de qualitat que subsisteixen als marges. Divendres a la nit van inundar la sala El Sielu amb l'electrònica de Supercomputer i Anímic.



Els primers de sortir a l'escenari van ser els manresans Supercomputer, que van samplejar, guitar-rejar i cantar, en un concert on van assenyalar algun dels seus referents versionant Daft Punk i MGMT. També van incloure la versió que han fet dels Anímic, que van interpretar amb els components del grup entre el públic.



La segona part de la nit va ser electrònica però més espessa i fosca. Els Anímic acaben de publicar Skin, un disc que s'allunya meridianament de l'intimisme i el folk amb què se'ls associava fins ara. Els de Collbató van defensar-lo sencer, sense concessions al repertori anterior, tot cantat per Louise Sansom, amb espurnes punk i lletres entelades de tristor.



Atrapats en un bosc tenebrós, van anar desplegant loops atmosfèrics, amb Ferran Palau aquesta vegada camuflat com a teclista. En aquesta nova etapa han creat un videoclip per a cada cançó, disponible a Youtube, i divendres venien el disc... en format vinil.





Pau Vallvé i El Petit de Cal Eril



El cicle segueix amb dues noves cites a la mateixa sala de concerts. El 21 d'abril (23h), Pau Vallvé presentarà el quart disc en solitari: Abisme cavall hivern primavera i tornar. Un projecte autogestionat que li ha permès unir una vintena de composicions pròpies, tan honestes que fins i tot confessa allò tan català de «sempre m'espanto quan tot va massa bé».



El 28 d'abril (23h) serà el torn d'El Petit de Cal Eril, que també té un àlbum recent, La força, que fa poc va portar al Konvent de Cal Rosal i que el mes que ve sonarà al Primavera Sound. Les entrades per als dos concerts ja estan disponibles.