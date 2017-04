Alba publica els contes de terror de Joyce Carol Oates

Els contes de terror de la destacada autora nord-americana Joyce Carol Oates conformen una de les novetats que Alba Editorial presenta per Sant Jordi. Clàssics com Jane Austen, Charles Dickens, Gustave Flaubert i Wilkie Collins enriqueixen l'oferta del segell del grup Editorial Prensa Ibérica juntament amb els llibres adreçats al públic infantil.



El señor de las muñecas y otros cuentos de terror s'erigeix com una de les propostes més suggeridores en el camp de la narrativa traduïda al castellà que arriben aquests dies a les llibreries. La intriga i el terror embolcallen els relats de l'escriptora novaiorquesa, unes peces breus dins de les quals es mouen uns personatges que no són sempre el que semblen.



Alba Editorial va obtenir el 2010 el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial per les acurades edicions que fa de grans autors de les lletres universals dels segles XVIII i XIX, entre altres motius. Al catàleg de la col·lecció Clásica Maior, que gaudeix d'un prestigi merescut, s'hi incorpora ara una de les obres de Charles Dickens que són menys conegudes per al gran públic, Vida y aventuras de Martin Chuzzlewit. Una història amb molt d'humor que el mateix autor tenia en gran estima i que explica les aventures i desventures d'un jove que veu com els seus familiars són individus poc fiables.



De Jane Austen, Alba suma a la col·lecció de tapa rústica Juicio y sentimiento i Persuasión, aquesta darrera en un volum que també inclou Sandition, el fragment de novel·la que l'autora va deixar inacabat quan va morir. Alba també recupera la traducció que va fer María Teresa Gallego Urrutia de Madame Bovary, publicada fa quatre anys com La señora Bovary. Un títol que va obrir un cert debat però que l'editor Luis Magrinyà i la traductora van defensar com el correcte. De fet, Alba ja havia fet el mateix amb Sentido y sensibilidad d'Austen, que van deixar en Juicio y sentimiento.



En el territori de la narrativa cal remarcar també La hija de Jezabel, una obra de Wilkie Collins que segueix les vicissituds d'una vídua que continua la tasca del seu marit difunt, un comerciant de tarannà innovador. De la col·lecció Rara avis, Alba publica La dama desaparece, d'Ethel Lina White, que Hitchcock va dur a la gran pantalla l'any 1938. En el camp de la novel·lística contemporània, el segell barceloní presenta el debut de Tony Tulathimutte, Ciudadanos particulares, un relat sobre quatre amics de la Universitat de Stanford que entren a la vida adulta amb les seves contradiccions i complicacions.







Dian Fossey, per als infants

María Isabel Sánchez Vergara és al darrere de les dues propostes recents de literatura infantil. Amb la il·lustradora italiana Alessandra de Cristofaro, signa el volum de la col·lecció Petita & gran -adreçat a destacar l'obra de dones rellevants en el seu camp- dedicat a la primatòloga Dian Fossey. D'altra banda, Sánchez i l'il·lustrador Albert Arrayàs formen tàndem en el llibre Om, que convida les nenes i els nens a descobrir els animals que hi ha al darrere de les postures del ioga.