L´any 2013 es va estrenar al cinema Sur le chemin de l´école, del director Pascal Plisson. El documental posava en evidència la dificultat de molts infants d´arreu del món per a arribar a l´escola. Arran de l´impacte d´aquell documental, neix el llibre El camí a l´escola, editat l´any 2015 per l´organització Plan Internacional i traduït un any més tard per Juventud.

El llibre, per format i contingut, recorda la històrica col·lecció Alfabet Solidari d´Intermón Oxfam, ja que en un mateix format apaïsat presenta un seguit de fotografies que retraten el dia a dia d´infants de realitats llunyanes a la nostra.

En aquest cas, l´autora ha recollit el testimoni gràfic del camí que fan els nens i nenes per anar a classe, més enllà del continent europeu.

El breu text que fa de fil conductor i acompanya les fotografies comença explicant que molts infants no poden anar a l´escola, ja sigui perquè com que són pobres han de treballar, o perquè desastres naturals les han destruït. I a continuació, ja se centra en aquells infants afortunats que, malgrat tenir la sort de poder-hi anar, han de vèncer un munt d´entrebancs per arribar-hi.

El text ens ajuda a matisar algunes de les escenes, però realment la força de les imatges s´emporta tot el pes de la proposta: ponts esfondrats, nens en canoa, camins rocallosos...

El llibre aconsegueix dur a bon port el seu objectiu: mostrar l´esperit de lluita dels infants que s´adonen del valor de rebre una educació. I ho fa a partir de la fotografia documental i amb certa voluntat artística, un fet encara poc habitual en els llibres per a infants.

És un llibre per compartir, que generarà converses i que, més enllà del gaudi de les imatges remourà més d'una consciència.