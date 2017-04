La diada de Sant Jordi en diumenge fa caure la venda de roses un 15%

La venda de roses per Sant Jordi se situarà aquest any entre els 5,5 i els 6 milions de roses, un 15% menys que quan la diada cau entre setmana, segons les estimacions que fa el Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya. Tot i que s'espera que l'activitat al carrer sigui la mateixa que qualsevol altre Sant Jordi, el fet que se celebri en diumenge farà que es deixen de distribuir moltes de les roses que habitualment es regalen a les empreses en dies laborables. Un altre canvi previst pel sector és el desplaçament del consum de Barcelona cap als municipis de costa, degut a les bones previsions meteorològiques que hi ha pel cap de setmana del pròxim 22 i 23 d'abril.

"Les estadístiques diuen que entre setmana sempre és millor, però l'any passat va caure en dissabte i també va ser bo", explica Josep Ruiz, un dels majoristes del Mercat de Flor i Planta Ornamental. "Aquest any farà sol i no caurà ni una gota d'aigua i això també és positiu", augura aquest venedor, que confia que la realitat no sigui tan pessimista com apunten les dades.

En aquest sentit, des del Mercat de Flor i Planta asseguren que la majoria de les empreses i comerços que tradicionalment adquireixen roses per regalar als seus empleats i clients deixen de fer-ho, el que es tradueix en un lleuger ressentiment de les vendes, d'entre el 10% i el 15% respecte els dies laborables.

També hi ha, però, algunes excepcions: "Hi ha alguna empresa que per no perdre la tradició avança el regal de la rosa al divendres i esperem que cada cop en siguin més que ho facin", afirma el president del Mercat, Sito Vilarrubla.

Un altre dels canvis previstos respecte a altres diades és la localització del consum, que es traslladarà, en part, de Barcelona cap a destinacions de costa. "Tots els pobles de la costa vendran més perquè la gent anirà a la platja, però les senyores no es poden quedar sense rosa i la venda canviarà de lloc", assegura Josep Ruiz, majorista del Mercat.

Pel que fa als orígens, es manté la proporció dels últims anys. La majoria de roses que es subministren aquests dies són de la varietat 'Freedom', originàries d'Equador i Colòmbia, que per les condicions de conreu en altiplà, són roses de gran presència, tiges llargues i capolls grossos, i força durabilitat.

Les roses conreades a Catalunya suposen només el 10% del total de les que es vendran per Sant Jordi, ja que l'alta demanda concentrada en una sola diada fa que els comercialitzadors s'hagin de proveir de roses d'altres regions del món. N'arribaran també d'Holanda, com la varietat 'Red Naomi', de flor rodona i grossa.

Els productors locals defensen la qualitat de la flor catalana, per la proximitat de la seva producció: "La que es cultiva aquí té molta qualitat perquè es pot lliurar en 24 hores. En canvi, la que ve d'Equador o Colòmbia pot portar deu dies tallada, quan arriba a la floristeria", explica Josep Ruiz.

També es mantenen els preus d'anys anteriors, que oscil·laran entre els cinc o sis euros de la rosa amb espiga dins una bossa; els 10 euros de la flor amb algun complement o embolcall especial, i fins al 20 euros en el cas d'una rosa amb una presentació exclusiva.



La rosa i La Grossa



El Gremi de Floristes, en col·laboració amb Loteria de Catalunya, distribuirà també aquest any butlletes de La Grossa de Sant Jordi, que la setmana següent a Sant Jordi celebrarà la seva primera edició, amb una estructura i dinàmica similar a La Grossa de Cap d'Any.