Quantes fotografies hi ha en aquesta panoràmica de la Bonavista?

Aquesta bonica imatge general de la plaça Bonavista, la Carretera de Vic, el Passeig i la Carretera de Santpedor està a punt de passar a la història per la remodelació que ha engegat l'Ajuntament de Manresa.

La panoràmica va necessitar de cinc instantànies i de tres vistes del fotògraf. No és la única composició que Vert ha fet de la ciutat. A partir del dia 21 d'abril una exposició mostrarà tota la seva obra.

La nissaga de fotògrafs Vert celebra 85 anys amb una mostra d´imatges panoràmiques

No és fàcil arribar als 85 anys, però si s´hi arriba s´ha de celebrar. És el que faran Joaquim Vert i Bonvehí i Montserrat Vert i Bover, pare i filla, segona i tercera generació de Fotografia Vert, fundada a Manresa l´any 1932 per Joan Vert i Vila al carrer Gingoler. Els Vert, des del 1986 al carrer Sobrerroca, 19, bufaran espelmes amb una exposició oberta a la ciutat, titulada «Manresa Segle XXI Visió Digital», que s´inaugurarà el 21 d´abril (20 h) a la Casa Lluvià i que inclourà 85 fotografies panoràmiques, majoritàriament en 180 graus, de 85 indrets de la capital del Bages: des de la pista del Nou Congost, passant per la rotonda de l´Abat Oliva i la Font del Gat, o el Convent de Santa Clara. Postals -algunes d´elles publicades els darrers anys en aquest diari- que aporten «una altra mirada sobre la ciutat», subratlla Joaquim Vert.

La tradició de fer postals és inherent a la família Vert. Joan Vert ja la va començar el 1940 amb una primera tongada de fotografies del 1935, just abans de la guerra civil. Entre el 1944 i el 1957 va editar al voltant de 12 sèries de la ciutat, i el 1966 en va iniciar una altra a color que Joaquim Vert va continuar. No eren només de Manresa sinó que es van ampliar a pobles i ciutats del país i, especialment, a Montserrat. En aquest context, però ara en digital, i al principi com un «experiment», diu Vert, s´emmarquen les 85 imatges en 180 graus d´una Manresa ben actual però en alguns casos ja «desapareguda». En la mostra, per exemple, es podrà veure una panoràmica entre Sant Domènec i la Muralla que encara mostra l´edifici que havia acollit el bar Perdiu, i una segona amb l´habitatge ja enderrocat. O la plaça Bonavista, que aviat passarà a la història. L´experiment amb què va iniciar la Manresa a 180 graus ha acabat sent una exposició d´aniversari que ja fa més d´un any que pare i filla van començar a rumiar.

«Paciència». Aquesta és la paraula clau utilitzada per Joaquim Vert quan explica com s´ha confeccionat el catàleg de fotografies panoràmiques de Manresa a base d´acoblar diferents instantànies (entre 3 i 6), que aconsegueixen reflectir el que l´ull humà no podria enfocar en la seva totalitat. Del muntatge digital per fer «quadrar» les fotografies se n´ocupa Montserrat Vert.

Les imatges de la mostra daten dels darrers cinc anys, sobretot del 2016, i han estat fetes amb una Nikon 701, majoritàriament amb gran angular «i a pols, sense trípode», remarca Vert. L´exposició s´obre amb tres fotos del 1957, de Joan Vert, amb unes vistes des de la carretera d´Igualada, i continua amb una panoràmica de Joaquim Vert del mateix indret que ensenya «la seva gran transformació». La mostra suma tres imatges de Montserrat d´una propera col·lecció. «Manresa Segle XXI Visió Digital» la presentarà el dia 21 l´historiador Francesc Comas i es podrà visitar fins al 13 de maig, de dimecres a dissabte, de 18 a 21 h.