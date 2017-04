Cabré i Capdevila lideren les vendes de llibres en català a quinze dies de Sant Jordi

El nou llibre de Jaume Cabré, ´Quan arriba la penombra´ (Proa), i el de Carles Capdevila, ´La vida que aprenc´ (Arcàdia), són els títols de ficció i no ficció més venuts en català de la darrera setmana, segons dades de LibriData. A quinze dies de Sant Jordi, les dues novetats editorials s´imposen en els seus respectius rànquings a altres èxits de vendes publicats setmanes enrere. A Cabré l´acompanyen en segona i tercera posició ´Nosaltres dos´ (Columna), de Xavier Bosch, i ´Rosa de cendra´ (Columna), de Pilar Rahola. Pel que fa als títols en castellà, el llibre de ficció més venut l´última setmana és ´Patria´ (Tusquets), de Fernando Aramburu, i en no ficció, ´Hijos del Nilo´ (Península), de Xavier Aldekoa.

Quin serà el llibre més venut de Sant Jordi? Les travesses sobre els títols que faran més fortuna el dia del llibre arriben un any més davant la proximitat de la cita. En aquest sentit, els rànquings de vendes de les setmanes prèvies al 23 d´abril ajuden a afinar l´aposta.

Segons les darreres dades de LibriData (que recull el Gremi de Llibreters), la nova obra de Jaume Cabre, ´Quan arriba la penombra´, és el llibre de ficció en català més venut aquesta última setmana (del 3 al 9 d´abril). És clar que aquesta ha estat la seva primera setmana a les llibreries, mentre que les novetats editorials de Xavier Bosch i Pilar Rahola, segon i tercer respectivament, es van publicar ja fa més d´un mes.

En l´àmbit de la no ficció en català passa el mateix. El llibre més venut els darrers dies és ´La vida que aprenc´, una novetat editorial de Carles Capdevila que tot just s´acaba de publicar. Darrere seu, al rànquing de LibriData hi apareixen ´La República possible´, d´Antonio Baños, (publicat fa un mes) i ´La gran teranyina´, de Roger Vinton (aparegut fa un més llarg).



Aramburu i Aldekoa despunten en castellà



Pel que fa als llibres en llengua castellana, l´escriptor basc Fernando Aramburu se situa al capdavant dels títols de ficció més venuts, i això malgrat que la seva novel·la, ´Patria´, es va publicar la tardor de 2016. En segon i tercer lloc apareixen les obres d´Elisabet Benavent, ´La màgia de ser nosotros´ (Suma de letras) i de David Trueba, ´Tierra de campos´ (Anagrama). Albert Espinosa és el quart autor més venut amb ´Lo que te daré cuando te vuelva a ver´ (Grijalbo), i Javier Cercas, cinquè, amb ´El monarca de las sombras´ (Random House).

La no ficció en castellà està liderada pel periodista Xavier Aldekoa i el seu llibre ´Hijos del Nilo´. El segueixen ´El libro de Gloria Fuentes´ (Blackie Books), de l´escriptora homònima, i el llibre de Pau Donés ´50 Palos´ (Planeta).

Quant a la literatura infantil i juvenil, el llibre en català amb més vendes els últims vuit dies és un títol ben propi de l´època, ´La llegenda de Sant Jordi´ (Estrella Polar), d´Emma Martínez. En castellà, el més venut és el còmic ´La màscara del troll´ (Temas de hoy), del ´youtuber´ elRubius.