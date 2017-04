El Caravaggio de Montserrat viatjarà a Milà per a l'exposició més gran dedicada al pintor

El proper mes de setembre, l'obra de Caravaggio Sant Jeroni penitent, de l'Abadia de Montserrat, única obra de l'artista que es conserva a Catalunya, viatjarà a Milà per formar part de l'exposició més gran que s'ha dedicat mai al pintor en aquesta ciutat. La mostra DentroCaravaggio, comissariada per la professora Rossella Vodret, es podrà veure al Palau Reial de Milà fins al 28 de gener del 2018. Es presenta com una exposició innovadora, ja que oferirà una visió dels 14 anys de producció artística del pintor centrada en la recerca científica efectuada en les seves obres. Amb motiu d'una campanya de diagnosi i indagació a nivell tècnic sobre les obres de Caravaggio, el 18 d'abril aniran a Montserrat tècnics italians per sotmetre l'obra a radiografia, reflectografia, macrofotografia i anàlisi de pigments mitjançant fluorescència de raigs X.



Prèviament a la inauguració de l'exposició, Rossella Vodret serà a Montserrat el juny per parlar de les darreres investigacions del Sant Jeroni dins el cicle de conferències del curs sobre Caravaggio que ha preparat el Museu de Montserrat per als dies 2 i 3 de juny. L'obra és una de les peces més importants del Museu de Montserrat, on va arribar el 1917 i mostra Jeroni contemplant un crani, recordatori de la mort.