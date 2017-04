Què se celebra el Dijous Sant?

El Dijous Sant és la festa cristiana que obre l'anomenat Tridu Pasqual, és a dir, el període de temps en què la litúrgia cristiana i catòlica commemoren la passió, mort i resurrecció de Jesucrist. Constitueix el moment central de la Setmana Santa i de l'any litúrgic.



Eucaristia i Sant Sopar

El dia de Dijous Sant Jesús de Natzaret va sopar amb els seus 12 apòstols per acomiadar-se d'ells abans de la seva mort i va compartir amb ells el pa i el vi. Durant el sopar, Jesucrist els va anunciar que un d'ells el trairia (Judes Iscariot). També prediu la negació de Pere.

El moment més destacat per als cristians és la constitució de la primera Eucaristia, un dels set sagraments catòlics.

Jesús pren el pa, el parteix i el reparteix entre els seus deixebles dient: "Preneu i mengeu-ne tots, perquè aquest és el meu cos, entregat per vosaltres". Després agafa el calze amb el vi i diu: "Preneu i beveu-ne tots, perquè aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats ".

La primera Eucaristia acaba amb Jesús dient: "Feu això en memòria meva", el que l'Església Catòlica considera com la institució de l'Ordre Sacerdotal, un altre dels set sagraments.



El lavatori dels peus

En l'Últim Sopar també té lloc el lavatori dels peus, que s'interpreta com una acció d'humilitat de Jesús cap als seus deixebles.

Pere és l'únic que li qüestiona el rentat de peus. "No em rentaràs els peus mai", li deixa anar, ja que l'apòstol ho considera una humiliació del seu Senyor cap a ell. "Si no et rento no estas del meu costat", li respon Jesuscrist, segons els Evangelis. Al que Pere va replicar: "Senyor, no només els peus, sinó fins i tot les mans i el cap".



Oració a l'hort de Getsemaní

Després de la Últim Sopar arriba l'oració a l'hort de Getsemaní. Jesús surt a l'hort a resar i demana als seus apòstols que l'acompanyin. Però tots van caient adormits a poc a poc.

En la seva agònica oració, Jesucrist diu: "Pare, si vols, aparta de mi aquest calze. Però que no es faci la meva voluntat, sinó la teva". Després del rés és pres per un grup comandat per Judes, qui el traeix per 30 monedes de plata, tal com havia profetitzat.

En aquest moment Pere talla l'orella dreta amb la seva espasa a un servent del gran sacerdot, al qual Jesús sana i pronuncia la coneguda frase: "Qui a ferro mata, a ferro mor".