Edicions de L'Albí publica un manual de bones maneres del televisiu Marc Giró

Ni tots els gais tenen bon gust, ni cal preguntar a una dona si està embarassada perquè potser allò que li passa és que té uns quilos de més. A les manifestacions s'hi ha d'anar net, la platja no cal ni trepitjar-la, els bancs dels museus no són per descalçar-se i els homes han de pixar asseguts. El dia que ho facin, «moltes coses canviaran, us ho asseguro».

Qui pot parlar de tantes normes d'urbanitat i comportament i sortir-ne indemne? Efectivament, Marc Giró (Barcelona, 1974), un personatge mediàtic amb imitació al Polònia que fa uns quants anys que alliçona la ciutadania a les ràdios i les televisions amb molt d'humor. Fill de mare berguedana, l'Angelina Costa i Camprubí, Giró ha passat a net els apunts en el llibre Manual de bones maneres, la punta de llança del segell Edicions de L'Albí de cara a Sant Jordi.

«Feia temps que deia al Marc que havíem de recollir en un llibre els consells d'elegància i bones maneres que dóna a la televisió», explica Jaume Huch, l'editor de la firma berguedana: «té una imatge pública que no es correspon a allò que realment és, un llicenciat en història de l'art i una persona molt treballadora». Giró exerceix d'editor de moda de Marie Claire i participa en el programa Divendres de TV3, els dos darrers presentadors del qual, Xavi Coral i Helena Garcia Melero, signen els pròlegs.

Segons Huch, en el llibre «hi ha molta filosofia de la vida, tracta els temes seriosament però amb una gràcia i un sentit de l'humor que no ofenen. Sap posar el dit a la llaga i fer crítiques amb ironia». Per al responsable de L'Albí, l'obra de Giró es nodreix «de referents del gran humor anglosaxó, i és un reflex de la idiosincràsia catalana».



Del res al tot



En aquestes mateixes dates, el 2013, Regió7 va recollir l'enuig de Jaume Huch amb els engranatges del món editorial i promocional que privilegien els grans segells i va renunciar a participar en la diada de Sant Jordi. Quatre anys després, i després de diverses vicissituds personals i professionals, L'Albí es presenta a la gran cita amb una dotzena de novetats.

«El setembre del 2015 es va produir un punt d'inflexió quan vam acordar la distribució del nostre catàleg amb Nus de Llibres, una nova empresa creada per l'editorial lleidatana Pagès». La crisi econòmica que va sacsejar el sector i la mala sort amb les firmes comercials que anteriorment s'havien fet càrrec d'aquest element cabdal del negoci van portar L'Albí a un atzucac del qual Huch reconeix que ja han sortit.

«Nus ja té una potència considerable, amb un bon gruix d'editorials a les quals presta servei», apunta: «em sento molt més acompanyat en el viatge dels nostres títols cap a la llibreria». Huch destaca la figura de Martí Romaní, director comercial de Nus, com una figura clau en la revitalització del segell: «sembla que torno a tenir una nova oportunitat de guanyar visibilitat».



Narrativa i poesia



Les reedicions revisades de les novel·les Cavalls salvatges, d'un Jordi Cussà a qui per fi sembla que comencen a fer cas a la capital, i Deu visites al company absent, de Josep Tomàs Cabot, són dos dels títols amb què L'Albí vol seduir el públic lector. Entre les novetats estrictes de narrativa, el segell berguedà també presenta El moll de l'os, tres relats curts amb aire poètic on el reconegut artista plàstic Xavier Franquesa evoca la Berga dels anys 50 que va conèixer durant la seva infantesa i la joventut.

La vigatana Noemí Morral va marxar a viure al Marroc després de la mort de la seva parella i «va recuperar el gust per pintar i escriure», explica Huch. El volum de petit format Finestra poètica a Essaouira aplega els versos i els dibuixos que van sorgir fruit d'aquella experiència terapèutica. En el catàleg de L'Albí també hi figuren dos poemaris d'autors de la Catalunya Central: Poemes de l'equinocci, de Josep Grifoll, i A l'aiguat del finestrons, de Rossend Sellarès.

Huch també confia a donar una empenta al llibre que recull les obres en prosa i vers del Certamen Literari de Queralt. Així mateix, se sent satisfet per poder publicar novament un àlbum il·lustrat per al públic infantil, El roure de la se-nyora, amb el tàndem format per Pere Selva i Subi. L'Albí també publica Records de mestres, de la solsonina M. Dolors Guàrdia; Gaià, t'estimo, de diversos autors; i Mil camins, del filòsof Joaquim Sala.