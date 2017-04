El Festival Còmic arrenca la seva desena edició en una gala inaugural amb ple absolut

Deu anys no se celebren cada dia. Per això, els promotors del Festival Còmic de Figueres han volgut que aquesta fos una edició especial. En total, s'han programat 16 propostes d'humor, 11 de les quals totalment gratuïtes. La cita de referència dedicada a l'humor ha donat el tret de sortida aquest dijous a la nit amb la gala inaugural que ha penjat el cartell de complet. L'encarregat de conduir la vetllada ha estat el clown Guillem Albà, acompanyat de l'orquestra Marabunta. A l'escenari, també s'hi ha donat cita altres noms de referència de l'escena còmica com The Umbilical Brothers; els incombustibles Xuriguera i Faixedas; el figuerenc Àngel Amieva; Mali Vanili; els Capa i Espasa i l'actriu i monologuista de moda Yolanda Ramos. Els seus directors, Xavier Pi i Eduard Custey, asseguren que és molt "complicat" consolidar un festival però diu que estan molt contents de la rebuda del públic i que els quatre espectacles de pagament el ritme de vendes és molt bo.

Ple absolut a la gala inaugural del Festival Còmic al Teatre Jardí de Figueres. El certamen celebra la seva primera dècada de vida i el públic, fidel, no s'ha volgut perdre l'espectacle que arrenca quatre dies d'humor sense límits a la ciutat. Els encarregats d'entrenar-lo han estat grans noms de l'escena còmica.

El clown Guillem Albà, acompanyat de l'orquestra Marabunda, ha estat l'encarregat de conduir la vetllada i fer riure de valent als assistents amb les seves entrades còmiques i musicals enmig de cada actuació.

Els primers en actuar han estat la companyia Capa i Espasa, del figuerenc Àngel Amieva. Valent-se de gestos i sorolls, el públic es va rendir a un espectacle que va convidar a una espectadora a participar. El duet Mali Vanili han portat sobre l'escenari una actuació musical d'allò més divertida repassant 'hits' i adaptant-los a lletres reivindicatives.

L'actuació de The Umbilical Brothers, una de les més esperades de la nit, ha estat rebuda entre aplaudiments. Ja van actuar a Figueres l'any 2009 i han omplert els teatres de les principals ciutats del món. El seu secret: un estil únic que explica històries a través de la gestualitat i els sons.

Els riures han continuat de la mà de la coneguda actriu, Yolanda Ramos. L'estrella del monòleg ha aconseguit la complicitat dels assistents amb el seu estil proper. Finalment, els catalans Xuriguera i Faixedas han tancat l'estrena del certamen.

Gran acollida del públic

Deu anys a les esquenes però els directors del festival es mostren cauts quan se'ls pregunta sobre la consolidació del certamen. "Consolidar un festival és molt complicat. Al final, qui ho consolida és el públic i estem molt contents amb la rebuda", explica Custey. En aquest sentit, afegeix, "aquest any sí que ho està però el que ve no ho sabem".

Sigui com sigui, hores abans de l'estrena, Custey ha afirmat que els quatre espectacles de pagament (dels setze programats) tenen un molt bon ritme de vendes. La gala inaugural ha penjat el cartell de ple absolut però l'espectacle de divendres sembla seguir el mateix camí. En el cas dels de dissabte i diumenge, ja tenen gran part de l'aforament complet. Els espectacles gratuïts al carrer, no els preocupen en absolut. La gent, insisteixen, sempre ha respost molt bé a les actuacions obertes i esperen que aquesta edició no sigui una excepció.

Una de les principals novetats d'enguany ha estat l'obertura del festival a tots els "punts cardinals" de la ciutat. "Hem intentat unir tots els barris amb un somriure", ha precisat Custey.

Riures assegurats fins diumenge

Els espectacles continuaran demà amb l'actuació estel·lar dels The Umbilicals Brothers, que actuaran de nou al Jardí després d'haver obert boca al públic aquest dijous a la gala inaugural. Al matí, el barri del Poble Nou acollirà un taller de risoteràpia, Guillem Albà i Marabunta actuarà a l'espai Citroën de la Plaça Catalunya per a tots els públics a partir de les cinc de la tarda i, a les set, hi haurà la primera sessió de microteatre, una altra de les novetat d'enguany. La Fundació Clerch i Nicolau serà l'escenari d'aquestes "sessions" on els espectadors transitaran per grups a través de cinc escenes distribuïdes per tot l'edifici de la mà de diferents companyies de teatre de la zona.

El dissabte el protagonista indiscutible serà l'espectacle de l'actor Marc Martínez, sota el nom de 'Mal Martínez' amb una actuació d'allò més polifacètica. El diumenge serà el torn de la companyia del clown rus Dimitri Bogatirev i l'ucraïnesa Irina Ivanytska, que va formar part del Cirque du Soleil.

El riure a la capital empordanesa està assegurat fins, almenys, diumenge, quan es posarà punt i final a l'esperat certamen.